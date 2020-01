„Pokud nám kraj nevyjde vstříc, budeme do vyřizování silniční stavby jako účastník řízení lidově řečeno házet vidle tak dlouho, jak to půjde,“ říká rudíkovský starosta Zdeněk Souček.

Obec leží u frekventované silnice druhé třídy, po níž jezdí auta mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím. Pro Třebíč, druhé největší město na Vysočině, je to také nejrychlejší spojnice s dálnicí D1.

Rekonstrukce se má týkat čtyřkilometrového úseku u Rudíkova. Podle místních by byly nejlepší jeden či dva podchody, ale stačily by i bezpečné přechody s ostrůvky a snížená rychlost na 70 kilometrů v hodině.

Starosta: Nesmí to být nebezpečné

„Rudíkovští silnici často přecházejí, mají za ní řadu aktivit. Nechceme připustit smrtelné zranění kvůli tomu, že se nedá bezpečně překonat vozovka,“ zdůraznil starosta.

Co se má rekonstruovat



úsek Rudíkov – Trnava, skoro 4 km (zřejmě rok 2022, podle zdrojů peněz)



od rudíkovské odbočky na vlakovou stanici po Trnavu



u vyústění vedlejší silnice z Rudíkova poblíž vlakové zastávky se bude vozovka nakolmovat a bude se dělat odbočovací pruh



v rekonstruovaném úseku se má silnice rozšiřovat a okolo Rudíkova má být rychlost 90 km/h



Zdroj: obec Rudíkov

Podle představ kraje by měla od Trnavy až k odbočce k železniční stanici v Rudíkově do dvou let začít vznikat nová širší silnice, po níž bude možné jezdit devadesátikilometrovou rychlostí.

To se místním nelíbí. Starosta je podle svých slov rozčarovaný z dosavadního průběhu jednání obce s krajem, které podle jeho názoru vykazuje prvky přezíravosti ze strany úředníků. Starosta Souček výtky obce a odhodlání dosáhnout svého formuloval v dopise adresovaném na hejtmanství.

Hejtman Jiří Běhounek v odpovědi mimo jiné uvedl, že v žádném jednání záměr Rudíkovských nezpochybňoval a že ho mrzí, že námitky vedení obce jsou jednostranné, aniž by byla ochota vidět argumenty druhé strany.

„Pokud chcete diskusi dále prohlubovat a politizovat, prosím, je to vaše rozhodnutí. Já jsem také za celou svou éru nemohl dosáhnout mnohé, o čem jsem byl přesvědčen, že je potřebné,“ napsal starostovi v otevřeném vyjádření Běhounek. Nemyslí si, že je situace úplně neřešitelná, a konstatuje, že je rád za upozornění ohledně dalších kroků Rudíkova.

Rudíkov ale trvá na svém: Kraj nemůže pominout bezpečný způsob přecházení velmi frekventované silnice, kde řidiči často nedodržují rychlost. Jde o investici vyvolanou stavbou, neboť je na bezpečném přecházení podle stavebního zákona veřejný zájem a není možné ho z přípravy rekonstrukce vynechat.

Pokud by se pod silnicí dělaly podchody, má jít o sumu asi pět procent z celkových nákladů odhadovaných na 230 milionů korun. Přechody bývají samozřejmě levnější. „Proti nim je ale policejní dopravní inženýr, že by to zpomalovalo dopravu,“ uvedl starosta Souček.

„Jde o obchvat obce. Ty se stavějí, aby se provoz zrychlil, nikoli zpomalil. Dělat ostrůvek a snižovat rychlost by brzdilo provoz a snižovalo jeho bezpečnost. To je jediný ukazatel, proč jsme proti,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Názoru policejního inženýra rudíkovský starosta moc nerozumí. Na stejné silnici o kus dál je u Oslavičky, místní části Ovčírna, umístěná značka omezující rychlost na 70 kilometrů v hodině.

Cesta k rybníku

V případě budování podchodů by jeden podle zjištění Rudíkovských vyšel odhadem na šest milionů korun. Rudíkov už zaplatil studii proveditelnosti. Prioritou by byl podchod u hřbitova, kde obyvatelé obce včetně dětí ze školy a školky přecházejí, aby se dostali do rekreační oblasti s rybníkem a cyklotrasou.

Podporuje ho i petice se sto šedesáti podpisy rodičů žáků zdejší školy. Druhý podchod by byl vhodný za vesnicí směrem k Velkému Meziříčí v místě, kde ústí vedlejší silnice z obce na hlavní. Právě tady lidé přecházejí na blízkou železniční zastávku.

„Podchody by měly být tvořeny železobetonovou skořepinou o rozměrech dva a půl na dva a půl metru. Stejná konstrukce je v Třebíči pod Sucheniovou ulicí,“ vysvětlil starosta Souček.

Rudíkovští by byli ochotní ucházet se i o dotaci na stavbu podchodů, pokud by s nimi projekt počítal. Setkali se ovšem s argumentem, že podle platné normy v situaci, kdy místem projede méně než patnáct tisíc vozidel, se přecházení silnice řeší úrovňově, tedy po povrchu.

„Proč to v Pardubickém kraji může jít a u nás ne?“ Ptá se starosta Souček. Jako příklad uvádí obchvat Chvaletic, kde mají podchod na nádraží a kde je intenzita dopravy podle posledního sčítání 4023 vozidel během pracovního dne. „U nás to je 5 460 vozidel,“ zjistil Souček.

O celé záležitosti se bude dál jednat. V nedávné minulosti vyvolala diskuse například zrekonstruovaná krajská silnice druhé třídy 351 od Třebíče směrem Dukovany. Tady ji kraj naopak nechal oproti původnímu stavu o něco zúžit.