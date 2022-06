Už se asi nedovíme, co problémový Pospíšil provedl. Na rozdíl od jiných nájemníků měl však až do nuceného vystěhování štěstí. Bydlel tam totiž v opravdovém bytě, i když té nejnižší kategorie. To se však nepoštěstilo každému. „Béře se na vědomí, že Františku Išovi bylo propůjčeno místo pro postavení obytného vagonu v Hluchém mlýně,“ citovaly noviny Horácko z 23. března 1934 usnesení městské rady.

Hluchý mlýn procitne: z ruiny v třebíčském Libušině údolí se stane penzion

Jmenovec Františka Iši, senior Pavel Iša, žije v Třebíči-Borovině, poměrně nedaleko od Hluchého mlýna. „Můj příbuzný to nicméně nebyl, je to jen shoda jmen. Ten vagon si ale pamatuji. Stával ještě u mlýna, když mi bylo zhruba deset dvanáct roků. Odtáhli ho někdy na přelomu čtyřicátých a padesátých let,“ zavzpomínal Iša.

Střelba na milenku i holuby

V úvodu zmíněný František Vala se do bytu po Pospíšilovi nastěhoval v polovině roku 1925. Zprávu o jeho příchodu přinesly noviny Horácko 10. července tohoto roku. Jen o týden později tentýž list otiskl velmi smutnou zprávu. „Minulý pátek navštívili Ot. Pokorný, 22letý z Podklášteří, se svou milou M. Valovou, 21letou z Hluchého mlýna, hlídače J. Nováka při novostavbě soudní budovy. Když odešel Novák na pochůzku, vytáhl Pokorný ze skříně nabitý revolver. V tom vyšla rána a střela zasáhla poblíž něj stojící milenku,“ popsalo tragédii Horácko s tím, že kulka Valové prostřelila levou tvář a jazyk a krkem vyletěla ven. Dívka, zřejmě dcera Františka Valy, byla s těžkým zraněním dopravena do nemocnice – protože však další čísla Horácka nepřinesla úmrtní oznámení, zdá se, že přežila.

František Vala bydlel v Hluchém mlýně prokazatelně ještě v roce 1934. Tehdy, 24. května, týdeník Stráž přinesl další smutnou zprávu. „František Vala v Třebíči-Hluchý mlýn jest velkým milovníkem holubů. V těchto dnech mu nějaký ničema postřílel pět kusů poštovních holubů, čímž mu způsobil 1000 Kč škody,“ uvedla Stráž.

Oproti nedalekému Kohnovu mlýnu, který stojí nedaleko, však Hluchý mlýn příliš tragickou minulost nemá. V Kohnově mlýně byli v roce 1919 prokazatelně zavražděni bratři Poličtí a možná až osm haličských Židů, kteří zde přebývali za první světové války coby utečenci. Ty měli vrazi navíc rozčtvrtit a prodávat na maso. „Tu historii znám, ale vždycky jsem si myslel, že se to stalo právě v Hluchém mlýně, ne v Kohnově,“ podotkl nedávno herec Miloslav Mejzlík, který pochází z třebíčské Boroviny. Není sám, kdo mlýny takto nechtěně zaměnil. Hluchý mlýn je odlehlý a občas i ponurý, což v lidech někdy vzbuzuje až nepříjemné pocity. Proto si tyto dvě stavby v souvislosti s popsaným vražděním plete značná část Třebíčanů.

Sociální byty byly v Hluchém mlýně až do začátku 90. let minulého století. Pak se nájemníci vystěhovali a dům začal chátrat. Záměrů kolem něj byla spousta. Nechyběla ani myšlenka udělat zde veřejný dům, jiní majitelé plánovali zřídit tu hospic, další chtěli budovu úplně strhnout a postavit na jejím místě novou. Mimochodem, demoliční výměr pořád platí. „Nám ale přišlo líto mlýn zbourat. Ten dům má určitou historii. Doufáme tedy, že to půjde opravit,“ uvedla Hana Seemannová, která má na starosti nejnovější projekt.

O tom, zda se novému vlastníkovi podaří vše dotáhnout do zdárného konce, se Třebíčané budou moci přesvědčit za tři až čtyři roky. Tehdy by mělo být vše zcela hotové.