Zaslepená okna, oprýskané zdi. Pohled na torzo někdejšího Hluchého mlýna v Třebíči není už řadu let lichotivý. Mlýn stojí v Libušině údolí, kam na procházku chodí množství Třebíčanů a kudy také vede cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs. Zchátralou ruinu se snažilo opravit už množství majitelů, vždy z toho ale sešlo. Nyní se o to chtějí pokusit ředitelka firmy Vlasta Slámová a její kolegyně Hana Seemannová.

Ujížděl policii v Třebíči i v Ostravě: podívejte se na nebezpečnou honičku

Hluchý mlýn v Třebíči



Jmenuje se po mlynáři Matěji Hluchém.



Pochází ze 16. století.



V roce 1916 se zde přestalo mlít, pak zde vznikly byty.



Bydlelo se zde do 80. let minulého století.



Po revoluci vystřídal řadu majitelů, jeden čas z něj měl být i nevěstinec.

Podle Slámové by zde chtěly vybudovat kavárnu s penzionem. „Kavárna by byla denní a penzion bezobsluhový, s přístupem na kódy. Jeho maximální kapacita by byla dvacet lidí,“ sdělila Slámová, která je ředitelkou firmy.

Hana Seemannová má na starost přípravu projektu. Kromě opravy stávající budovy, jejíž prapočátky sahají až do 16. století, by opodál ráda postavila ještě jednu. Pracovně ji nazývá stodolou. „Opravdová stodola tam kdysi stávala. My bychom ji chtěly vybudovat znovu. Předpokládáme, že by do kavárny chodily maminky s dětmi, pro které tam chceme mít zázemí. Uvažujeme i nad tím, že by venku občas mohly bývat stánky, kde by si ty maminky třeba mohly mezi sebou něco vyměňovat či prodávat,“ vysvětlila Seemannová. „Byl by tam i prostor pro setkávání menších skupin do dvaceti lidí. Nic většího ale neplánujeme, svatby by tam nebyly,“ doplnila Seemannová.

Hluchý mlýn v Třebíči čeká lepší budoucnost: jeho minulost je ale také zajímavá

Problém je však s přístupem k mlýnu. Okolo vede chodník, naproti přes Stařečský potok cyklostezka. Auta sem nesmějí. „Víme, že se tam lidé pohybují. My tam také často chodíme na procházky. Proto přístup k mlýnu chceme udělat tak, aby tam byl co nejmenší provoz. Nejezdilo by se údolím, protože na oba jeho konce je to velmi daleko, ale sjezdem z Koželužské,“ poukázala Seemannová na nenápadnou odbočku ze silnice vedoucí nad Libušiným údolím.

Od odbočky k mostku, který zpřístupňuje Hluchý mlýn z levé strany Stařečského potoka, je to ale zhruba sto metrů. Auta by tedy musela i tak tuto vzdálenost překonat po cyklostezce. Po ní často jezdí i Jitka Mátlová. „Asi je to nejschůdnější řešení. Když nepočítám příjezdy z obou stran údolí, je to jediné místo, kudy se dá do Libušáku dostat autem. Ale zrovna u toho sjezdu je dost nepřehledná zatáčka. Hlavně cyklisty jedoucí od Boroviny by tam auta mohla nepříjemně překvapit. Pokud to tedy projde, uvítala bych tam nějaké varovné značky a možná i retardéry, aby tam auta ani cyklisti nejezdili jako blázni,“ zamyslela se Mátlová s dovětkem, že záměr opravit Hluchý mlýn vítá. „Budu moc ráda, když se s tou barabiznou něco stane. A jestli tam bude kavárna, tím lépe,“ doplnila mladá cyklistka.

Nebuď prase, vyzývá Třebíč nepořádníky ve městě. Pomocí obrázků kreslíře Mareše

Nápad zřídit v mlýně kavárnu a penzion se líbí i radním. Údolí se tím oživí. „Po dlouhých letech se s mlýnem konečně něco děje a jak to vypadá, kráčí se kupředu mílovými kroky. Příjezd ke mlýnu je nutný, protože dopravní obslužnost je zde zkrátka nutná. Nejde o to, vyřešit jen příjezd, ale zajistit i dobrý stav mostku přes Stařečský potok. Náš odbor dopravy to s firmou Alfa In musí projednat,“ sdělil starosta Pavel Pacal.

Další informace k Hluchému mlýnu přineseme v následujících dnech.