Lesní požár v Třebelovicích: hořelo dvakrát po sobě na stejném místě

Firma se snaží výtky inspektorů napravit. „Dva dny jsme strávili úklidem a dezinfekcí. Všechno jsme vytřeli a vystěhovali. Pracujeme na tom v deseti lidech od rána do večera. Nic jiného ani dělat nemůžeme. Pořád to nemáme otevřené. Už mě to docela štve,“ uvedl obchodní zástupce Tomáš Klíma.