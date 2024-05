Plánovaná oprava silnice v Pražské ulici a na Mariánském náměstí v režii Ředitelství silnic a dálnic začne v pondělí 6. května. Znojemská radnice zveřejnila trasy, kudy řidiči městem projedou. Opravované úseky leží na hlavním tahu městem, na státní silnici I/38. Řidiči po ní míří od Prahy směrem na Rakousko. Už tak hustá doprava ve městě se ještě zkomplikuje.

Od 6. května musí řidiči ve Znojmě počítat s dopravními komplikacemi. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Ředitelství silnic a dálnic bude opravovat silnici v Pražské od mostu před čerpací stanicí po ulici Slovenská od 6. do 26. května. Oprava kruhového objezdu začne také 6. května a potrvá téměř stejnou dobu, dělníci by podle předpokladů měli pracovat do 22. května. Práce budou rozdělané do dvou etap.

Řidiči projedou po hlavním tahu ve směru od Jihlavy na Vídeň, v opačném směru je čekají objížďky. „Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny směrem na Prahu povede po Vídeňské po ulici Dr. Milady Horákové kolem nádraží a dále ulicí 28. října a Palackého na ulici Jarošovu a na ulici Přímětická,“ sdělila Denisa Mandátová z oddělení vnějších vztahů znojemské radnice.

Objízdné trasy při opravách Pražské ulice ve Znojmě v první etapě.Zdroj: Město Znojmo

Jak doplnila, kamiony pojedou přes Suchohrdly a Kuchařovice. Doprava na Hradiště ve směru od centra bude vedena po Přímětické a Legionářské.

Oprava kruhového objezdu

Prní etapa: od 6. května do 13. května

Bude uzavřena část okružní křižovatky přilehlá k ulici Studentská a Pontassievská. „Při vjezdu z ulice Rooseveltova a 17. listopadu bude umožněno pouze levé odbočení ve směru na Vídeň,“ upozornila Mandátová.

Objízdné trasy při opravách Mariánského náměstí ve Znojmě v první etapě.Zdroj: Město Znojmo

Doplnila, že na ulici Studentskou a Pontassievskou ve směru od Vídně bude možné vjet ulicí Kollárovou a Dolní Českou, kde bude dočasně změněno jednosměrné vedení dopravy.

Druhá etapa: od 14. května do 22. května

Ve druhé etapě bude uzavřena část kruhového objezdu přilehlá k silnici Rooseveltova, Alšova a ulici 17. listopadu. „Z ulice Studentská a Pontassievská bude umožněno jen pravé odbočení, tedy ve směru na Vídeň,“ upozornila Mandátová.

Objízdná trasa na ulice Alšova, Rooseveltova a 17. listopadu povede po ulici Coufalova, Smetanova a Rooseveltova nebo po ulici Rudoleckého, Dr. Milady Horákové, 17. listopadu a Lužická. Na ulici Alšova tak bude dočasně možný obousměrný provoz.