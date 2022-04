Veselý je sice vitální senior, ale ve svém věku by přece jen byl rád, kdyby pošta měla vlastní parkování. „Já to ještě nějak ujdu, ale jsou přece jen lidé, kteří chodí o holích. Nebo třeba maminky s malými dětmi. Ty také mnohdy mívají plné ruce. Předtím mohly jen přibrzdit u pošty, na chvíli vyběhnout z auta a zase se vrátit. Když budou parkovat na náměstí, tak to asi nepůjde,“ doplnil Veselý.

Hlavní budova České pošty se zdá být zakletá. V minulém roce pošta tuto budovu prodala soukromému developerovi a následně si hledala nové třebíčské sídlo na Karlově náměstí. Hovořilo se o bývalé prodejně Mana či někdejší budově České spořitelny. „Česká pošta se nakonec s novým majitelem budovy dohodla na možnosti setrvání ve stávající budově. Po rekonstrukci prostor se přestěhuje z patra do přízemí, které bude jednak bezbariérové a jednak ve zcela novém a moderním designu. Do té doby bude Česká pošta využívat současné prostory,“ vysvětlil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Třebíč by chtěla mít kanalizaci v přidružených obcích, připravuje projekt

Při rozhodování, proč nakonec zůstat ve stávající budově z přelomu 19. a 20. století, podle něj hlavní roli sehrála ekonomická stránka věci. „A pak také to, že ve zvažované budově na náměstí by pobočka opět sídlila v patře. Co se týče parkování, to je, podle mých informací, možné na nedalekém náměstí, asi padesát metrů od pobočky,“ doplnil mluvčí.

Padesát metrů, které by podle Vysoudila měly být vzdáleností mezi poštou a Karlovým náměstím, je údaj silně podhodnocený. Člověk musí nejprve projít Jejkovskou bránou, teprve pak se dostane na náměstí. Ke vjezdu na někdejší parkoviště je to od pošty asi sto metrů. Parkoviště však bude po revitalizaci náměstí posunuté západním směrem, čímž přibyde dalších asi sedmdesát metrů na nejbližší stání.

Nad tvrzením pošťáků kroutí hlavou i Martina Pechová. „Když už s tím dělají takové čachry, měli by se sem prvně přijet podívat, aby vůbec věděli, jak to tady vypadá. O ty metry navíc snad ani nejde. Jenže otázka je, jestli člověk vůbec na náměstí zaparkuje. Slyšela jsem, že se má parkoviště po revitalizaci zmenšit,“ uvedla Pechová.

Školám a školkám na Vysočině dochází místo. Jak města problém řeší?

Někdejší velké parkoviště na náměstí, na které se vměstnalo sto dvacet aut, bude opravdu o polovinu menší. Výhodou naopak bude, že první půlhodina by měla být zdarma. Za tu dobu by člověk měl stačit na poštu dojít, vyřídit vše potřebné a zase se vrátit. „Je pravda, že ani dřív nebylo parkování před poštou žádná sláva. Míst tam bylo jen několik a ve špičce se odsud hrozně špatně vyjíždělo. Uvidíme, třeba to nakonec bude ku prospěchu věci. A pokud bude pošta bezbariérová, bude to další plus,“ dodala Pechová.

Práce na Karlově náměstí by měly být hotové nejpozději v září, rekonstrukce pošty do konce srpna. Hned vedle budovy pošty stojí bývalý supermarket Delvita. Ten je nyní prázdný, lidé ale mohou parkovat na jeho parkovišti. To se však nalézá za budovou, kterou je nutné celou obcházet. Nicméně pro návštěvníky pošty by to byla další možnost, kde odstavit své auto. „Pokud to bude jen trochu možné, chtěli bychom si i nadále pronajímat parkoviště u Delvity. Pak by bylo přístupné veřejnosti stále,“ uvedl starosta Pavel Pacal.