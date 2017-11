HIV a žloutenku otestují anonymně a zdarma

Třebíč – Třebíčské charitní zařízení K-centrum NOE se přidá k Evropskému testovacímu týdnu HIV a od pondělí 20. listopadu po celý pracovní týden, tedy až do pátku 24. listopadu, nabídnou bezplatné a anonymní testování na HIV a žloutenku.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Testovat budou v prostorách centra v Hybešově ulici číslo 10. Ode pondělí do čtvrtka to bude od 12 do 17 hodin. V pátek pak od 8 do 12 hodin. Dotazy zodpovědí na telefonních číslech 568 840 688 a 733 741 188. Více informací ke kampani najdete na webových stránkách www.prevencehiv.cz.