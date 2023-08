V Jaderné elektrárně Dukovany vyrobil pět set tisíc gigawatthodin energie. Jde o historický milník, kterého v těchto dnech dosáhli pracovníci elektrárny po osmatřiceti letech od jejího uvedení do provozu v roce 1985.

Foto: EDU

Významného milníku dosáhli v jaderné elektrárně na přelomu července a srpna. Půl milionu gigawatthodin by při současné spotřebě stačila na pokrytí celkové spotřeby České republiky nejméně na osm let. „Od začátku provozu jsme do modernizace a údržby Dukovan investovali desítky miliard korun, které umožní plánovaný bezpečný a spolehlivý provoz k horizontu nejméně šedesát let,“ sdělil člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Zkušební provoz prvního výrobního bloku začal 3. května 1985. O deset měsíců později energetici spustili druhý výrobní blok a v prosinci téhož roku třetí. Čtvrtý výrobní blok je v provozu od 19. července 1987. „Díky postupným modernizacím se nám od spuštění elektrárny Dukovany podařilo bezpečně zvýšit výkon všech čtyř dukovanských bloků z původních 440 MWe na současných 500 MWe,“ doplnil ředitel elektrárny Roman Havlín.

Aktuálně jsou v Jaderné elektrárně v provozu tři ze čtyř dukovanských bloků. Na prvním výrobním bloku energetici dokončují plánovanou odstávku pro výměnu paliva.