Rozkopaná vozovka, bagr, dělníci v oranžových vestách. Tak nyní vypadá Hasskova ulice v centru Třebíče, která spojuje Karlovo náměstí s Martinským. Její budoucí podoba ale nedává spát některým zdejším obyvatelům sdruženým ve spolku Baráčníci Hasskova, kteří nyní sepsali petici za její záchranu.

„Z naší ulice nakonec bude průjezdná silnice, a ne pobytová zóna, kde by mohly být kavárny se zahrádkami,“ uvedl jeden z autorů petice architekt Petr Řehořka, podle kterého vznikne na ulici například silnice se zvednutými obrubníky či dopravními zálivy, a to i před hlavním vstupem do kostela.

Do centra Třebíče opět vjedou stavební stroje. Nejdříve rozkopou Hasskovu

Řehořka vidí problém ve špatné komunikaci. „Standardní je poslat doporučený dopis těm, jichž se stavba nějak dotkne. Radnice ale využila druhou možnost – nikomu nic neřekla a k informaci využila úřední desku. Tam sice záměr čtrnáct dní visel, ale nikdo si toho nevšiml, protože úřední desku člověk zkrátka každý den nestuduje. Teprve poté jsme dostali pozvánku na radnici, kde nás s projektem seznámili. Docela jsme na to koukali,“ řekl architekt, který novou podobu ulice zároveň označuje za jedinou výpadovku ze západní strany Karlova náměstí.

„Navíc sedm objektů nemá jiný příjezd a žádnou možnost parkování,“ doplnil Řehořka s poukazem na to, že parkovací místa pro obyvatele zdejších domů mají z ulice zmizet.