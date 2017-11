Herny prošly. Hazard v Třebíči přežije v regulovanější podobě

Třebíč - Herny s automaty z Třebíče nezmizí ani po Novém roce, kdy měl podle původní vyhlášky začít platit jejich plošný zákaz. Zastupitelé tento čtvrtek těsně schválili vyhlášku novou, která povoluje další, byť v mnoha ohledech regulovaný provoz hazardu na území druhého největšího města na Vysočině.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Ruku pro zvedl například místostarosta Vladimír Malý (ČSSD). „Nikdy jsem nehrál a doufám, že ani hrát nebudu. Nevidím na tom nic pozitivního, naopak se mi to příčí. Pragmaticky se ovšem dívám na jeden faktor. Plynou z toho příjmy do pokladny 20 milionů korun ročně. Za pět let je to 100 milionů. Pro mě je to pohled hodně důležitý,“ odůvodnil svůj postoj Malý.

Zdržel se hlasování naopak sám předkladatel návrhu, lidovecký starosta Pavel Janata. „Osobně jsem pro nulovou toleranci hazardu v Třebíči,“ zdůraznil.

Tradičně nejhlasitější nesouhlas vyjádřili zastupitelé z uskupení Třebíč občanům!. Rozpaky nad vyhláškou vyjádřil v diskuzi také komunista Milan Ustohal, který nakonec hlasoval proti. Vadí mu, že závislost na hraní lidi dovádí až k sebevraždě.

S příspěvkem proti přijetí vyhlášky vstoupila Blanka Kutinová, členka sociální komise a komise pro rozvoj města. „Jsme skoro poslední město na Vysočině, které má nejvyšší počet heren. Vycházím ze zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Narůstá počet mladistvých. Záleží na vašem svědomí, jestli vám stojí 20 milionů za to, že tady budou další rodiny, které budou mít problémy s dluhy,“ apelovala před hlasováním na zastupitele Kutinová.

Radní Pavel Pacal (Pro Třebíč), stejně jako zastupitel Miloš Hrůza (ANO) v prohibici nevidí dobré řešení. Podle nich se ve městech, kde hazard zakázali, neúspěšně potýkají s černými hernami. "Vím to z rozhovorů mimo záznam s kolegy s jihlavského magistrátu, kteří jsou z toho nešťastní," poznamenal Pacal na adresu Jihlavy, kde zákaz platí.

Je přesvědčený, že je lepší mít tento segment na území města omezený a pod důraznou kontrolou. Pacal také vyjádřil obavy, že v situaci, kdy by se hazard v Třebíči zakázal, přesunuli by provozovatelé své herny do Stop Shopu. „Který je v katastru sousední Stříteže a Třebíč by na to neměla žádný vliv,“ zdůraznil.

Deník se v pátek, den po zasedání třebíčských zastupitelů, zeptal střítežského starosty Zbyňka Procházky, zda by vpustili herny do Stop Shopu v případě, že by je Třebíč vykázala ze svého území.

„Rozhodně není naším zájmem z toho udělat enklávu hazardu na úkor Třebíče. Nepodporujeme hazard na našem území, v minulosti byly snahy ve Stop Shopu něco zřídit, nastavili jsme takové podmínky, že z toho rychle sešlo,“ reagoval střítežský starosta Zbyněk Procházka.

Co tedy třebíčští zastupitelé schválili? Text vyhlášky vznikl v kancelářích finančního odboru, který se držel nového zákona o hazardu. Omezí se například počet míst, kde herny zůstanou. Součástí vyhlášky je 14 konkrétních adres, herny musí být uvnitř vybavené tak, aby splňovaly nově přijatý zákon, povinné jsou například kamery. Maximální sázka na jednu hru je sto korun.

Každý hráč bude podléhat registraci, při které se zjistí, zda není veden mezi dlužníky, není trestně stíhán nebo zda nepobírá sociální dávky.

Třebíčské herny nebudou smět být v území v UNESCO a ve vzdálenosti do sto metrů od škol. „Tři místa se zruší, z toho dvě proto, že jsou v ulici kpt. Jaroše naproti základní škole. Jedna herna naopak přibude, neboť zastupitelé už v roce 2016 deklarovali, že jsou otevřeni novým žádostem,“ upřesnil vedoucí finančního odboru David Vojtan.

Onou novou hernou má být podnik v Heyrovského ulici. Kvůli tomu ovšem přišel na radnici protest, podepsaný třiadvaceti tamními obyvateli. Bojí se mimo jiné nočního hluku opilců, nelíbí se jim, že podnik vznikne v rodinném domě s nezletilými dětmi. Naopak navrhli, aby zůstaly zachovány herny naproti škole v ulici kpt. Jaroše. Tam to mají provozovatelé podle nich za dvacet let už „vychytané“, otevírají mimo dobu, kdy mají školáci výuku. „Nikoho neruší, protože jsou mimo obydlenou zónu,“ argumentovali například.

Nová herna v Heyrovského ulici nakonec povolena bude, protože neodporuje regulačním pravidlům, nastaveným nejen v Třebíči, ale taky v zákoně o hazardu. Starostu Janatu udivilo, že stěžovatelé obhajují provoz heren v místech, kde je mají školáci na očích.

A proč vůbec třebíčský starosta znění nové vyhlášky předkládal, když nakonec pro ni nezvedl ruku? „Byl jsem pouze formálním předkladatelem, protože mám finanční záležitosti města ve své kompetenci. Zpracovatelem byl odbor financí. Nepracoval na příkaz politiků, ale tamní úředníci věděli, že jedna vyhláška končí, tak samostatně učinili nové kroky, neboť cítili potřebu tu věc řešit,“ hájí se Pavel Janata.

Jak hlasovali:

Pro: Jan Burda („volba tr“), Marie Černá (Třebíč můj domov), Radek Číhal (Třebíč můj domov), Naděžda Dobešová (ČSSD), Julie Dolejší (KSČM), Pavel Franěk (ANO), Jaromíra Hanáčková (Pro Třebíč), Pavel Heřman („volba tr“), Miloš Hrůza (ANO), Zuzana Kratochvílová (ANO), Hana Máchalová (KSČM), Vladimír Malý (ČSSD), Pavel Pacal (Pro Třebíč), Martin Svoboda (TNT), Petr Vašíček (ČSSD)



Proti: Jaromír Barák (Třebíč občanům!), Hana Houzarová (Břehy), Alexandra Svobodová (Třebíč občanům!), Rostislav Štork (Třebíč občanům!), Milan Ustohal (KSČM), Milan Zeibert (Břehy)



Zdrželi se: Pavel Janata (KDU-ČSL), Ondřej Križan (KDU-ČSL), Danuše Milotová (KSČM)



Nepřítomni: Daneš Burket (Pro Třebíč), Milan Šťastný (Břehy), Josef Klíma (KDU-ČSL)