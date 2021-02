Vyhlídka na Heřmanském kopci je tvořena neudržovanou loukou, která odděluje pole od příkrého srázu nad říčkou Rokytnou. To se nyní změní. Spolek K4 totiž zabodoval v grantovém programu nadace Via.

„Já jsme pro každou špatnost, takže to vítám. Heřmanský kopec je hezké místo, sama jsem se tam byla několikrát podívat,“ usmála se obyvatelka Moravských Budějovic Martina Puchnerová.

Kromě peněz jim pomůže konzultant a mohou absolvovat i odborné semináře. Do dvou let se pak místo změní k lepšímu. Spolek K4 se rozhodl, že na kopci vybuduje plnohodnotné místo setkávání, které budou moci využívat všichni obyvatelé Moravských Budějovic. Vyhlídku chtějí členové týmu podle výsledku plánovacích setkání doplnit dalšími prvky, aby se zde mohly konat komorní kulturní a společenské akce. Přitom chtějí zachovat co nejvíce přírodní ráz místa,“ nastínila Hana Sedláková z nadace Via.