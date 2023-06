Velkou proměnou prošel v těchto dnech Heřmanský kopec v Moravských Budějovicích. Místní dobrovolníci místo vyčistili a uklidili, prořezali náletovou zeleň, přidali posezení a dřevěný amfiteátr a vysázeli alej ovocných stromů. Místní si díky nim mohou mnohem více užít nejkrásnější vyhlídku na město.

Slavnostní otevření na Heřmanském kopci v Moravských Budějovicích. | Foto: Petr Lebeda

Heřmanský kopec je oblíbeným místem. Konají se tam sousedské akce s ochutnávkou vín, opékáním buřtů a zpíváním s kytarou u ohně. Lokalita ale dlouho působila zanedbaně. Místní lidé okolo spolku K4 cítili silný potenciál místa, a tak se před dvěma lety se přihlásili o grant od Nadace Via. „Jednou z podmínek naší podpory je zapojení místních lidí do plánování i samotné fyzické přeměny místa. Čím víc mohou lidé podobu nového prostoru ovlivnit, tím víc pak budou s proměnou spokojeni a budou ho rádi využívat,” vysvětlila Hana Morávková z Nadace Via.

VIDEO: Moravské Budějovice zasáhla bouře, rybník zatopil zahrádkářskou kolonii

A právě brigády místních, do kterých se zapojily i děti z tamní Základní školy T. G. Masaryka, pomohly proměnit Heřmanský kopec. „Ze zarostlého a neutěšeného místa jsme vytvořili nejpůvabnější vyhlídku na naše město. Heřmanský kopec se probudil k životu a stal se vyhledávaným cílem pro procházky a setkávání obyvatel Moravských Budějovic,“ říká jeden z organizátorů, Jan Švaříček.

Video na podporu akce #naheřmany

Zdroj: Youtube