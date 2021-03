Test průjezdnosti večerními ulicemi podnikli také v Třebíči. „Chceme lidem ukázat, že špatně zaparkovaná auta jsou opravdovým problémem, hasiči se nemusí dostat včas k požáru a kromě škod na majetku může dojít ke zraněním, kterým by šlo předejít. Radnice aktuálně pracuje na plánu a systému, jak parkování v problémových místech ve městě vyřešit,“ popsal důvod zkoušky průjezdu starosta města Pavel Pacal.

Profesionální hasiči vyzkoušeli průjezd zásahovým vozidlem i plošinou v nejrizikovějších ulicích. „Byly vytipované na základě dopravních průzkumů, stížností občanů i například poznatků z vozidel zimní údržby, tedy ulicemi Novodvorskou, Maxima Gorkého, Školní, Kyjevskou, Mírovou a Jaroslava Haška,“ vyjmenovala mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Do některých ulic se hasiči nedostali, jinde měli problémy. „Neprojeli do ulice Jaroslava Haška, s potížemi se pak dostali na Novodvorskou. Do Mírové se auto dostalo, plošina už ne. Ve všech projížděných ulicích musel řidič prokázat velkou dávku trpělivosti,“ doplnila Martakidisová

Při reálném výjezdu tak musí hasiči auto mnohdy posunout. „S překážkami si nakonec poradíme, překážející auto můžeme rozhoupat a odstrkat z cesty. Pokud se do ulice nedostaneme, nastavíme hadice a táhneme je třeba 100 metrů. Zdržení v řádech minut může být ale pro zásah a mnohdy i pro lidský život zásadní,“ popsal praxi velitel zásahu Pavel Havlena.