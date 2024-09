SPRÁVA CENÍKŮ A PRODUKTŮ V E-SHOPU - BRIGÁDA, ZKRÁCENÝ ÚVAZEK Do prosperující rodinné firmy HTP MORAVIA s více než 20 letou tradicí, zabývající se prodejem sortimentu z oblasti voda-topení-plyn, hledáme posilu, která by spravovala produkty a ceníky ve firemním e-shopu. Co bude Vaší náplní práce: Udržovat a aktualizovat naši databázi produktů v e-shopu Aktualizovat ceníky u produktů v e-shopu Kontrola správnosti a doplňování parametrů k produktům v e-shopu Co byste měl/a splňovat: Samostatně pracovat na zadaném úkolu a pečlivě kontrolovat správnost a konzistenci dat Být schopná/ý tvořit kreativní a správné popisy našich produktů Umět a rád/a pracovat s excelem a jeho vyhledávacími funkcemi Být samostatná/ý, důsledná/ý, pečlivá/ý a mít cit pro detail Znát e-shopové řešení BSShop a Shoptet pro vás bude výhodou Znát produkty z oblasti voda-topení-plyn pro vás bude také výhodou Za to vám nabízíme: Práci ve formě brigády nebo na zkrácený úvazek, vhodnou i pro studenty a rodiče na MD/RD Možnost práce z domova Nákup sortimentu za zvýhodněné ceny Mobilní telefon i pro soukromé účely Pohodovou a zároveň odbornou práci ve stabilní firmě Zaškolení od zkušených kolegů Firemní akce a teambuildingy Dárky k Vánocům, kávu a čaj na pracovišti, firemní oblečení, ... …a férové šéfy a motivační mzdu dle zkušeností. Pokud to s námi chcete zkusit, zašlete nám strukturovaný životopis na adresu holoubkova@htpmoravia.cz, případně nás kontaktujte na tel. čísle: +420 703 140 757. Všem se ozveme a s vybranými kandidáty se rád potká náš jednatel a vedoucí prodejny. 24 000 Kč

Detail nabízené práce