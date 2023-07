Flotila aut hasičů z Jaderné elektrárny Dukovany se v těchto dnech rozrostla o dvě nová speciální zásahová auta. Získali také detektor plynů s dálkovým přenosem a ochranné bariéry pro ochranu hasičů při požáru tlakových lahví. Nová výbava jim pomůže u speciálních zásahů spojených s únikem nebezpečných látek, hašením požárů transformátorových olejů nebo zařízení pod napětím.

Prvním vozem je protiplynový automobil vybavený speciální dýchací a detekční technikou. „Dodavatel ho speciálně určil pro zásahy při nežádoucím výskytu technologických plynů, které se při výrobě elektřiny standardně používají, jako například vodík, čpavek nebo dusík. Vedle detekční techniky budou v jeho případě mít hasiči také prostředky pro prvotní zásah s nebezpečnou látkou a dekontaminačním stanovištěm,“ popsal mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Druhý a o poznání větší vůz je takzvaný kombinovaný hasičský automobil, umožňující současně hašení vodou, pěnou, halonem a i hasícím práškem s vodou. To umožní hasičům dopravu hasicího prášku na větší vzdálenost, kterou by šlo případně využít pro hašení transformátorových olejů. „Vedle toho je vybaven také vysokotlakým řezacím a hasícím zařízením, díky kterému lze hasit v uzavřených nepřístupných prostorech technologií a i zařízení pod napětím až do hodnoty 5,5 kV“, upřesnil vedoucí útvaru požární ochrany JE Dukovany Tomáš Richter.

Do výbavy dukovanských hasičů přibyla také speciální ochranná bariéra a automatický oscilační monitor pro ochlazování tlakových lahví. „V elektrárně se v rámci výroby i servisních prací používají stovky tlakových lahví. Bariéra slouží k ochraně zasahujících hasičů při případném ochlazování lahví při požáru. Jde o speciální nafukovací konstrukci, jejíž vnitřní část tvoří vodní vak čelní stěna je opatřena certifikovanými balistickými tabulemi. Díky certifikaci na balistickou ochranu je tato bariéra využitelná i pro případné akce speciální jednotky Policie ČR, která sídlí přímo v areálu elektrárny,“ sdělil Bezděk.

Průměrně dukovanští hasiči zasahují mimo elektrárnu přibližně šedesátkrát ročně. V letošním roce mají za sebou už více něž pětačtyřicet zásahů zejména u dopravních nehod, poskytování rychlé předlékařské pomoci, resuscitací a hašení požárů.