Narodila jste se ve Valči?

Ano, jsem valečskou rodačkou.

Mohla byste mi krátce představit Happy Run?

Happy run je série charitativních běhů, kdy se výtěžkem snažíme pomoci těm, kteří sami běžet nemohou. Happy run není jen o jednom závodu. Snažíme se rodině pomoci i pořádáním přidružených akcí, jako například divadelní představení nebo charitativní bazárek. Za celou historii Happy runu jsme již předali potřebným 1 565165 korun.

Jak jste se dostala k dobročinné akci Happy Run?

Happy run jsme založily se sestrou a kamarádkou. Je to výsledek spojení našich zájmů. Zúročily jsme tak naše působení v různých spolcích a pořádání kulturních, sportovních, nebo také dobročinných akcí ve Valči.

Jak zvládáte současnou situaci?

Současnou situaci beru jako fakt. Myslím, že ji zvládám dobře, z ničeho se nehroutím.

Happy Run pořádáte pravidelně. Bude se konat i letos další ročník charitativního běhu? Pokud ano, za koho se letos poběží?

Ano, i v letošním roce plánujeme Happy run. Poběží se již po šesté, a to pro Honzíka Doležala z Velkého Meziříčí. Honzíkovi lékaři po narození diagnostikovali Westův syndrom, což je závažné epileptické onemocnění provázené těžkou mentální retardací. A naši pomoc opravdu potřebuje. Tímto bych ráda všechny pozvala 26. června do Valče.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Co se vám za poslední dobu podařilo? Na čem jste minulý rok pracovali?

Za velký úspěch loňského roku považuji, že se nám za dané situace podařilo Happy run vůbec uskutečnit. Na přelomu roku se nám pak také podařilo zveřejnit nové webové stránky, na kterých jsme v loňském roce pracovali. Nové stránky jsou pro návštěvníky přehledné a především se nám podařily automatizovat veškeré úkony spojené s registrací účastníků webu, což pro nás představuje velkou úsporu času a můžeme se tak soustředit na inovování běhu a celého sportovního odpoledne.

Máte nějaký zážitek spojený s Happy Run, na který ráda vzpomínáte?

Ráda vzpomínám na každý jeden ročník, kdy stojíme na pódiu a předáváme rodině darovací šek. V tuto chvíli to znamená, že jsme vše zvládli a přichází velká úleva, dojetí, nadšení a náboj do dalšího ročníku, že to má smysl. Celé odpoledne je velmi hektické a v tuto chvíli již přichází velká směsice pocitů a vždy na tento okamžik ráda vzpomínám.

Co říká vaše rodina na to, co děláte?

Rodina je součástí Happy runu a všichni nám moc pomáhají. Tudíž si myslím, že kvitují, to co děláme a mají z toho radost s námi.

Jaké máte plány do budoucna?

Happy run se snažíme každým rokem vylepšovat a přinášet pro návštěvníky různé novinky. Plánů a nápadů máme spoustu, máte se na co těšit.

Máte ještě nějaký jiný koníček?

Určitě mi ještě zbývá čas na další koníčky. Mezi mé záliby patří cestování, četba a také ráda posedím u dvojky vína s přáteli.

Jaká je vaše oblíbená knížka z dětství? Proč?

Z dětství oblíbenou knihu asi nemám, ale vždy se ráda vracím ke knize Ivana Krause – To na tobě doschne. Jinak mám již od dětství ráda detektivky a v poslední době knihy s tématikou druhé světové války a období holocaustu.

Máte tip na procházku, nebo místo, kam ráda jezdíte?

V současné době se procházky a objevování různých míst omezily na výlety do blízkého okolí Valče. Pokud je to možné, tak nejraději jezdím tam, kde je teplo a moře.

Jaké je Vaše životní krédo nebo heslo?

Životní krédo asi nemám, snažím se řídit vlastním rozumem a intuicí. Možná: „Když nejde o život, tak jde o h….“