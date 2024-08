Třebíčská hala Leopolda Pokorného prochází asi nejvýznamnější opravou od svého vzniku. Její basketbalové hřiště dostává novou palubkovou podlahu. Neobešlo se to však bez komplikací.

„Po odkrytí původní palubovky se zjistilo, že povrch pod ní není v příliš dobrém stavu,“ podotkl starosta Pavel Pacal.

Znamenalo to tedy položit nový povrch a také jinou konstrukci. „Cenu díla to navyšuje zhruba o 700 tisíc korun, celková cena tak bude asi dva miliony korun bez daně z přidané hodnoty. Chceme, aby palubovka byla hotová do prvního zářijového víkendu,“ dodal starosta.

Hala Leopolda Pokorného v Třebíči. Pokládání nové palubovky. | Video: Deník/Milan Krčmář

Tento termín je nutné splnit. Nejenže se v hale o onom víkendu uskuteční tradiční Turnaj čtyř týmů, tentokrát i s mezinárodní účastí. Ale hlavně zde proběhne slavnostní ceremoniál u příležitosti osmdesátého výročí třebíčského basketbalu. „Jsem z toho trochu na trní, ale věřím, že se vše stihne a oslavy se vydaří,“ usmál se trenér mužského týmu třebíčských basketbalistů Tomáš Ferdan.

Původní palubovka byla stará jako sama hala, tedy přes čtyřicet let. Za ta léta byla již značně nekvalitní. „Jsou na ní hluchá místa, na kterých se míč odráží méně než tam, kde je podlaha ještě relativně v pořádku,“ popsal Ferdan už dříve úskalí, které se projevovalo například při driblování.

Město se snaží halu postupně opravovat. Po nové podlaze by na řadu měla přijít výměna oken a zateplení.