Mezi těmi, kdo si výsledek prací za zhruba 28 milionů korun přišli prohlédnout, byli absolventi z roku 1972. „My třídní srazy míváme každý půlrok. Je ale pravda, že od maturity jsme se přímo do budovy školy dostali jen asi dvakrát,“ vysvětlila Jiřina Kostelecká z tohoto ročníku. Neskrývala dojetí, když po mnoha letech vstoupila do třídy, kde před půlstoletím sedávala v lavici.

Nutno podotknout, že právě lavice v této místnosti nyní už nenajdeme, vznikla zde jakási odpočinková zóna pro studenty. „Rekonstrukce školy se nám ale moc líbí,“ podotkla její spolužačka Věra Kacetlová, která ihned přidala vzpomínky na oblíbené profesory. „Velice ráda vzpomínám na paní profesorku Králíkovou, kterou jsme měli na latinu. Ta nás opravdu moc naučila. Já totiž potom studovala farmacii a právě díky ní se jsem se latinu na výšce vůbec nemusela učit. Pak moc vzpomínám na našeho třídního, pana profesora Dvořeckého, který nás učil matematiku. A také pana profesora Doležala, který nás měl z francouzštiny.“

Spolužákem obou dam byl Pavel Posád, nynější biskup z českobudějovické diecéze, který srazy své třídy tradičně organizuje. „Příští rok to bude 50 let, co jsme maturovali. Když jsme měli krátce po maturitě, už tenkrát jsme chodili na ročníkové srazy, přičemž tehdy se zde objevovali různí dědečci a babičky. Já jsem si v té době říkal, co tady chtějí, vždyť je to naše škola. A vidíte, dnes jsem v roli těch stařečků a jsem hrdý na tuto školu, stejně jako tenkrát byli hrdí oni,“ usmál se biskup, který Moravské Budějovice sice vyměnil za České, ale na svou alma mater rozhodně nedá dopustit.

Je zajímavé, že ač gymnázium v Moravských Budějovicích vzniklo v roce 1911, na štít byl při rekonstrukci namalován nápis 1914. Tehdy totiž na místě bývalého hřbitova postavili současnou budovu školy. Ta dlouho zůstávala v původním stavu, s většími přestavbami se začalo až v roce 1988. Rekonstrukce pokračovaly i v 90. létech minulého století, kdy světlo světa spatřila nová budova C a tělocvična. S právě dokončenými opravami začal Kraj Vysočina, jenž je zřizovatelem školy, v červenci 2019, dokončeny byly letos v září. V průběhu dvou let se měnily podlahy ve třídách i kabinetech, které se dočkaly kompletní renovace, byla položena nová izolace, vyměnil se systém vytápění i elektroinstalace. Všechny třídy dostaly novou výmalbu a omítky. V celé budově se také vyměnila okna, která nyní respektují původní podobu stavby.

V současné době navštěvuje gymnázium i středoškolské obory 200 studentů. Mezi slavné absolventy školy patří například páter Jan Bula, neprávem popravený v roce 1952 komunisty během babických procesů, profesionální cyklista Jan Hirt či Miss ČR 2000 Michaela Salačová.