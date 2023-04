Podle ní cena granulí za poslední rok stoupla. „Odhaduji, že tak o desetinu, možná i o trochu víc. Nyní spíše kupuji velká balení, třeba patnáctikilová. Když se to rozpočítá na kilogramy, vyjde to mnohem levněji než kupovat menší. Určitě nechci přecházet na nějakou horší kvalitu. Dříve jsem ale byla zvyklá skoro při každé koupi balení koupit Clifovi i nějakou hračku, ale to už jsem teď omezila,“ dodala mladá žena.