Majitelem domu je Petr Augustin. Ten představitelům města prý neřekl, proč tak náhle otočil. Deníku ale důvody prozradil. Prý se jemu a sousedům nelíbilo jednání jednoho úředníka ze stavebního odboru třebíčské radnice, který povolil postavit na vedlejším domě balkon. S tím Augustin a jeho sousedé nesouhlasili. „Byli jsme naštvaní. Říkal jsem si, že chci vyjít vstříc městu a chci na svůj dům umístit pamětní desku, a ve finále s námi ten úředník vydrbal. Někteří lidi tady měli problém jen vyměnit okna a najednou povolil tohle,“ vysvětlil Augustin své pohnutky.

Zároveň ale dodal, že s umístěním desky už problém nemá. „Jsou to čtyři hmoždinky. Jsem s paní památkářkou domluvený, kam to půjde, je to i ve smlouvě,“ vstřícně doplnil Augustin.

Obecný stavební úřad, kvůli němuž celá tato tahanice vznikla, sice sídlí na radnici, nespadá však pod městskou samosprávu – jedná se o úřad státní správy. Město má tedy jen minimální pravomoci do jeho jednání zasahovat. Deník s vyjádřením Petra Augustina seznámil starostu Pacala a upozornil na nedorozumění v celé předcházející komunikaci. Na základě toho se Pacal s Augustinem spojil a celou záležitost vyřešili. „Jsem rád, že pan Augustin souhlasí s umístěním desky na uctění památky armádního generála Jana Syrového a pevně věřím, že desku brzy nainstalujeme,“ prohlásil poté starosta.

Za vznikem desky na památku legionářského hrdiny, který na podzim 1938 zastával post předsedy československé vlády, stojí generálův praprasynovec Jan Syrový. Toho zdržení celého procesu nejprve nemile překvapilo, nyní je ale rád, že se situace vysvětlila. „To víte, že mě to zamrzelo, nebylo to příjemné. Pokud je to ale tak, jak říkáte, věřím, že nakonec vše dobře dopadne,“ vyjádřil se Syrový, který je pravnukem generálova bratra.

Jan Syrový mladší zároveň upozornil na to, že 14. prosince proběhne v Praze další soud, který se bude zabývat generálovou rehabilitací. Situace po válce a hlavně po únoru 1948 totiž k němu nebyla vůbec příznivá. Byl odsouzen za údajnou kolaboraci, přitížila mu také fotografie, na níž si podává ruku s Adolfem Hitlerem. V případě kolaborace se jednalo o rozkaz neklást odpor Němcům, k čemuž ho instruoval i tehdejší prezident Emil Hácha. Snímek s německým diktátorem vznikl podle historiků tak, že němečtí důstojníci Syrového přivedli k Hitlerovi, který byl v té době na Pražském hradě. Hitler mu podal ruku, načež generál beze slova zase odešel. Fotografii poté využila německá propaganda, která ji nechala přetisknout do novin a označila ji za setkání dvou starých frontových bojovníků. Tento snímek pak Syrovému, který podle historických dokumentů podporoval rodiny perzekvované německými okupanty, zcela zničil život.

Armádní generál Jan Syrový

narozen 24. 1. 1888 v Třebíči

zemřel 17. 10. 1970 v Praze

Velmi aktivní v třebíčském Sokole.

V roce 1911 odešel do tehdy ruské Varšavy, kde pracoval ve stavební firmě.

V roce 1914 se jako dobrovolník přihlásil do ruské armády, aby bojoval proti Rakousku-Uhersku.

Během bitvy u Zborova, kde byli poprvé v boji nasazeni českoslovenští vojáci, přišel o oko.

Ještě během sibiřské anabáze byl povýšen na generála. Domů se vrátil jako obdivovaný hrdina.

V roce 1925 se stal jako první český důstojník (předtím tuto pozici zastávali Francouzi) náčelníkem Hlavního štábu československé branné moci (tj. generálního štábu).

V roce 1926 se stal ministrem národní obrany.

Od 22. září 1938 až do 1. prosince 1938 zastával post předsedy úřednické vlády a zároveň ministra národní obrany. Jako ministr působil až do 15. března 1939.

Za války ho sledovalo gestapo.

14. května 1945 byl zatčen a později odsouzen za vlastizradu.

Ve vězení byl do roku 1960, přišel o veškeré vojenské hodnosti a výsluhy, živil se jako noční hlídač.

Do Třebíče naposledy zavítal na sklonku 60. létech.

Dosud nebyl rehabilitován.