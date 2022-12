Práce se dřevem ho zaujala natolik, že v ní pokračoval i poté, co se vrátil domů. A od té doby s vyřezáváním nepřestal. Jeho betlém se každý rok se rozrůstá a vždy o Vánocích jej zájemci mohou zhlédnout v petrovické kapličce. A to i s výkladem samotného tvůrce. Ten nedokáže odpovědět jen na jednu otázku. „Jestli chcete vědět, kolik má betlém figurek, tak si je budete muset spočítat. Já to totiž přesně nevím,“ směje se řezbář.

Ani se není čemu divit, protože postaviček jsou stovky. Největší radost z nich mají zcela pochopitelně děti. Právě jim je prostředí kapličky zcela přizpůsobené. „Betlém jsme rozestavěli na lavice. Děti tak mají figurky v úrovni očí a reagují úplně bezprostředně. Je to pro ně lepší, než když je třeba rodiče musí vzít do náručí, aby se podívaly na stůl,“ vysvětluje Fiala, který nemá ani nic proti tomu, když si malí návštěvníci na postavičky chtějí sáhnout. „Naopak, mám z toho radost. Kvůli tomu to dělám. Pro dítě vypadá betlém jinak za sklem a jinak, když může vzít figurku do ruky a prohlédnout si ji. To pak slyšíte spoustu zajímavých průpovídek,“ usmívá se řezbář.

Postavičky pod jeho rukama vznikají velmi rychle. „Všimněte si tohohle dřeva. Je to vyhořelá vrba. Ráno jsem si pro ni byl a odpoledne už z ní byly figurky postavené,“ ukazuje Fiala, který ale jinak pracuje hlavně z lípy.

Ne všechny postavičky jsou úplně typické pro vánoční jesličky. Na lavicích můžeme vidět třeba figurky maminek tlačících kočárky, lyžaře, pána na vozíku, zajímavostí je ale i stavební kolečko vyrobené z vlašského ořechu. Pro všechny postavy je ale typický jeden znak. „Mají vypracované obličeje. Já jim říkám ksichťáci,“ dodává Fiala.

Ten se snaží čerpat inspiraci i jinde. „Třeba u pana Janouška z Výčap. Ten vyřezává krásně. Taky teď každý týden jezdím s třebíčskými přáteli do Třeště. Vyřezáváme tam s pány Bukvajem a Hamtákem. To jsou také vynikající řezbáři,“ upozorňuje Fiala.

Pro jeden z nejnovějších přírůstků se však inspiroval jinde. „V třebíčském větrném mlýnu,“ ukazuje miniaturní stoupu, která se vzápětí rozpohybuje. Má v sobě zabudovaný elektromotorek, který roztočí mlýnské kolo a začne rytmicky klapat. „Když to dělá rambajz, tak děti zase reagují jinak,“ podotýká umělec.

Z práce svého otce má radost i jeho dcera Jaroslava Rampírová. „Už toho má doma osm kufrů. Ale moc nás těší, že se tomu věnuje. Je nádherné, když takové velké ruce dokážou dělat takové malé věci. On celý život dělal jen rukama, ale hrubou práci. Tímhle se v dílně baví,“ říká Rampírová.

Petrovice jsou malá obec a betlém Františka Fialy ji značně zatraktivnil. Chodí se na něj dívat lidé ze širokého okolí, z okolních vsí sem putují výpravy z mateřských školek. „Kapličku o adventu rozsvěcujeme od roku 2007. Lidé se sem vždy chodili podívat – ale bylo to tu prázdné. A pan Fiala nabídl, že sem dá betlém. My samozřejmě byli rádi. Navíc jsme se domluvili tak, že mu dodáváme lipové dřevo na vyřezávání, kdykoli nějaké seženeme,“ doplňuje petrovický starosta Petr Padrnos.

Kdy lze navštívit betlém v kapličce v Petrovicích:



V sobotu 10. 12., v neděli 11. 12., v sobotu 17. 12., v neděli 18. 12. a v sobotu 31. 12.



Vždy od 14 do 16 hodin.



František Fiala zde bude vždy přítomen.