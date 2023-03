Na rovných střechách základní školy Kpt. Jaroše v Třebíči možná brzy vyrostou fotovoltaické panely. Město nyní oslovila soukromá firma, která by fotovoltaiku na „Jarošce“ chtěla využít k výrobě elektrické energie.

Základní škola Kpt. Jaroše v Třebíči. | Foto: Deník/Milan Krčmář

„Momentálně to posuzujeme. Pokud k tomu dají souhlas statici a bude-li v přenosové soustavě volná kapacita, pak bude možné střechu společnosti pronajmout. Částečně by tak financovala spotřebu elektrické energie na samotné základní škole,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Samo město o využití dalších podobných střech ve svém vlastnictví také uvažuje. Ne ale proto, aby vyrobenou elektřinu dodávalo do sítě, ale přímo do vlastních budov. „Výroba elektrické energie je v podstatě podnikatelská činnost a tu by město určitě dělat nemělo. Nyní prověřujeme umístění fotovoltaiky na budovu Pasáže a Fóra. Pokud to bude staticky možné, připravíme projekt a požádáme o dotaci,“ doplnil Pacal.

Jak dodal místostarosta Miloš Hrůza, město už dříve uvažovalo i o využití střech škol, aby tak ušetřilo náklady za elektrické energie.

„Jenže tam by výroba elektrické energie probíhala hlavně v letních měsících, kdy je škola víceméně prázdná a spotřeba elektrické energie není nijak vysoká. Je tedy lepší nabídnout střechu k dispozici firmě, která ji využije naplno,“ uvedl Hrůza, který dodal, že podobný záměr byl i s velice rozlehlou střechou zimního stadionu. „Tam to staticky ale vůbec nevychází. Střechu není možné nijak zatížit,“ sdělil Hrůza.