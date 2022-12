Do České republiky je dopravil velkokapacitní dopravní letoun, který s nimi minulý týden přistál v Pardubicích. O víkendu je vojáci převezli do Náměště. „S materiálem musíme manipulovat s velkou obezřetností, protože se jedná o citlivé, drahé a nedostatkové součástky,“ vysvětlil kapitán Jiří Zezula, náčelník zbrojní služby 22. základny vrtulníkového letectva.

Letoun s vybavením podle sdělení armády vzlétl z města Gulfport v americkém státě Mississippi. Za deset hodin překonal více než osm tisíc kilometrů. „Jeho přílet a dodávka pozemního vybavení a materiálu ze Spojených států je hmatatelným důkazem, že se projekt dostává do finální fáze. Touto první dodávkou se přibližujeme k zavedení Venomů a Viperů do výzbroje Armády ČR. Je to další krok směrem od závislosti na ruské a sovětské technice,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Letecká základna v Náměšti nad Oslavou dosud používá bitevní vrtulníky Mi-24/35 a dopravní vrtulníky Mi-171 vyvinuté v Sovětském svazu v sedmdesátých létech minulého století. Bell UH-1Y Venom je víceúčelový vrtulník, který americká armáda do služby zařadila v roce 2008. Bitevní vrtulník AH-1Z Viper používají Američané od roku 2010.