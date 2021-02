Jeden kříž je přelomený. „Určitě bude nutné svařit jej a následně se zrestaurují jejich povrchy. Na jednom z nich byl i nápis, který také čeká obnova. Opravy se dotknou i podstavců, jeden je už v dost špatném stavu, takže se vytmelí praskliny, které se tam tvoří, aby do podstavců nezatékalo a dál se neničily,“ nastínil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Drobných úprav se dočká i kaplička naproti základní škole. „Sice jsme ji opravovali před pěti lety, ale už zase začíná vlhnout a ničí se omítka, takže počítáme s pár drobnými úpravami,“ řekl starosta.

Hotovo bude na podzim. „Oslovili jsme firmu pana Zámostného, se kterým jsme spolupracovali již v minulosti. Uvidíme, kdy se to podaří zrealizovat, ale myslím, že by to mohlo být během léta. Určitě to chceme stihnout do září, kdy plánujeme oslavy 650. výročí od první písemné zmínky o Okříškách,“ plánoval Zdeněk Ryšavý.