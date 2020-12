Pro některé štamgasty na Vysočině, kteří si závěr roku bez hospody nedokáží představit, to byl včera předčasný Silvestr. Hospody otevřely naposledy. „Naplánovali jsme si s kolegy z práce naposled posedět, aspoň na chvilku. Chceme jít do restaurace Na Ostrově v Havlíčkově Brodě, kde jsme měli vánoční večírek. Máme tam zamluvená místa," těšila se například Světluše Machálková z Havlíčkova Brodu.

Poslední pivo nebo poslední kávu si mohli hosté na Vysočině dát ve čtvrtek do osmi hodin večer. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Na větší nápor se připravoval i pivovar v Kamenici nad Lipou. „Dnes tu máme hodně lidí, silnější byly i obědy. Hlavně na večer máme plno rezervaček. Stoly mají zamluvené například party do deseti lidí. Rezervačky jsme tu měli i na pátek a sobotu, ale to už budeme mít zavřeno, takže se to vesměs všechno přesunulo na dnešek," řekla manažerka gastro provozu Pivovaru Kamenice Naděžda Houšková.

