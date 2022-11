Vykopávky prováděli archeologové ze společnosti Pueblo, kteří poblíž zámku nejprve odkryli zasypanou jámu. V ní nalezli právě keramiku a také zvířecí kosti. „Většina zlomků patří nádobám střední velikosti, objevují se však i velké, silnostěnné zlomky zásobních nádob. Zlomky jsou často zdobené, například řadami jednoduchých šikmých či krátkých lineárních vpichů a horizontálními či vlnitými rýhami,“ popsal Hynek Švácha z Puebla nález.

Archeologové o výzkumu vydali i souhrnnou zprávu určenou laické veřejnosti. Najdete ji ZDE.

Ryšavý by byl rád, kdy se aspoň část nálezů vrátila do Okříšek. „Chtěli bychom, aby si je mohli prohlédnout i místní. Viděli by tak, jak dlouho do minulosti zde žili jejich předkové. Rád bych proto s Muzeem Vysočiny vyjednal možnost umístění keramiky do vitríny. Ta by mohla být třeba právě na zámku, kde nyní sídlí úřad městyse. Zlomky by se tak vrátily takříkajíc domů,“ dodal starosta.