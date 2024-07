Žádné prázdniny nemají v Jaderné elektrárně Dukovany. Naopak tam i v letních měsících probíhá odstávka druhého výrobního bloku. Energetici provádí i kontrolu, která je v plánu jednou za osm let.

Práce na odstávce druhého výrobního bloku dukovanské elektrárny jednou naplno. Specialisté právě v těchto dnech dokončili rozsáhlé nedestruktivní kontroly tlakové nádoby reaktoru. „Ještě před opětovným zavezením vnitro reaktorových částí a paliva do reaktoru museli technici ověřit funkčnost všech bezpečnostních systémů, které se provádí jednou za osm let,“ sdělil mluvčí JE Dukovany Jiří Bezděk.

Kromě 349 palivových kazet. tak energetici z reaktoru vyvezli všechny vnitřní části, včetně například pláště aktivní zóny. Ke kontrole technici využívají speciální manipulátor vážící více než pět a půl tuny. „Z jeho řídicího pultu, který je umístěn přímo na reaktorovém sále, operátoři zkontrolují každý centimetr vnitřní plochy tlakové nádoby reaktoru, včetně jejího dna,“ popsal Bezděk.

Při kontrole získají energetici až padesát gigabytů dat, která následně analyzují. „Není to náročné jen technicky, ale i personálně. Na kontrolách tohoto typu se podílí přes dvacet vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří vedle provádění samotných kontrol musí veškerá data zpracovat a vyhodnotit,“ řekl ředitel JE Dukovany Roman Havlín.

Součástí kontrol, které se provádí jednou za osm let, jsou také reálné zkoušky pasivních a aktivních bezpečnostních systémů. „Technici tak mají úspěšně za sebou testy výtoků ze zásobních nádrží vody do reaktoru, takzvaných hydroakumulátorů a zkoušky čerpadel bezpečnostních systémů. Ještě před opětovným zavezením všech vnitro reaktorových částí a paliva zpět do reaktoru museli navíc velmi pečlivě vyčistit jak horní část, tak také dno reaktoru,“ doplnil mluvčí.