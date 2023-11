FOTO: Obnova Hrádku v Třebíči je u konce, v samém závěru vznikly toalety

A je hotovo. Několikaletá obnova parku Hrádek v Třebíči je u konce. Pátek 24. listopadu by měl být posledním dnem, kdy by zde mohli být viděni pracovníci stavebních firem, protože právě tento den mají celé dílo předat městu. „Neplánujeme ale žádné slavnostní otevření. Je to již čtvrtá etapa tohoto projektu, přičemž lidé mohli Hrádek využívat i v průběhu jednotlivých etap,“ sdělil starosta Pavel Pacal.

Obnova parku Hrádek v Třebíči je již hotová. | Foto: Deník/Milan Krčmář