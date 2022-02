Zkušební provoz je nutné spustit v roce 2036. Česká republika má dostatečné nástroje k tomu, aby do projektu kdykoliv zasáhla a ohlídala tak, kdo bude například dodavatelem technologií. Fiala to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Smlouva s dodavatelem by měla být podle Fialy uzavřena v roce 2024, s vydáním stavebního povolení se počítá v roce 2029. "Teoreticky by se to dalo ještě nějakým způsobem stihnout," řekl dnes Fiala. Připomněl, že výběrové řízení na stavbu nového jaderného zdroje mělo být vyhlášeno už za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD), která byla u moci mezi lety 2014 až 2017. Nepodařilo se to ani předchozímu kabinetu Andreje Babiše (ANO).

Možnou stavbu brzdily hlavně nejasnosti ve způsobu financování. To by měl nakonec zřejmě plně zajistit stát. V současných cenách by podle dřívějších informací měl za nový jaderný blok zaplatit zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun), někteří experti ale upozorňují na to, že cena bude vyšší.

Dalším problémem byl zájem o stavbu ze strany ruských a čínských firem. Prezident Miloš Zeman loni v září podepsal tzv. nízkouhlíkový zákon. Ten mimo jiné prostřednictvím bezpečnostních záruk počítá s tím, že pro výstavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996. Rusko a Čína, které byly mezi zájemci o přihlášení se do tendru, mezi tyto státy nepatří.

"Stát má možnost podle první prováděcí smlouvy zasáhnout do toho kdykoliv z důvodu bezpečnostních zájmů. Proto ta cesta bezpečnostní výjimky je lepší než otevření zadávací řízení, které mimochodem by na tohle vůbec nemohlo fungovat," uvedl Fiala. Doplnil, že pustit Čínu a Rusko do takového projektu by bylo extrémní riziko, čemuž dává za pravdu i mezinárodní situace.

Nový jaderný blok má nahradit stávající, které budou muset být odpojeny. Fiala také dnes upozornil, že jádro tvoří v energetickém mixu ČR 40 procent. Je tedy velmi podstatné. Mezi uchazeče na stavbu nového bloku v Dukovanech patří francouzská společnost EDF, jihokorejská KHNP a severoamerický Westinghouse.