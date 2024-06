Tradiční třebíčský kulturní festival Zámostí začíná už v pátek 6. června. Kromě hudebních hvězd, jako jsou Tata Bojs, Sofian Medjmedj, či Emma Smetana, láká i na program pro děti a hudebníky v ulicích.

Hlavními taháky programu na louce budou Tata Bojs, Sofian Medjmedj, Poletíme? či Jordan Haj a Emma Smetana. V tanečním stanu fanoušky potěší NobodyListen, Smack One, Gleb, Michajlov nebo 58G. „Z nových jmen na české scéně vystoupí Sofian Medjmedj a The Valentines,” dodal dramaturg festivalu Marek Mijovič.

Hvězdy Zámostí 2024 ČEZ Energy Stage Tata Bojs, Poletíme?, Jordan Haj a Emma Smetana, Vltava, Prago Union Live band, Sofian Medjmedj, Zatrestband a další…. Taneční scéna Smack One, Gleb, 58G, NobodyListen, Akira, Tony P, Tokátko a další… Malá scéna - Šapitó Václav Koubek, Schooler, Snookey, Lahvisz a další…

Velký prostor dávají letos organizátoři i doprovodnému programu. Ten si užíjí hlavně rodiče s dětmi. Nejmenším návštěvníkům bude během dne patřit malá scéna. Těšit se mohou na divadlo, výtvarný workshop, čtení, koncert, nebo na taneční program. „Děti si mohou přijít podrbat kozu z Kozího spolku, bude pro ně připravený speciální bar a řada dalších aktivit,“ sdělila mluvčí festivalu Vendula Šmejkalová.

Ale Zámostí není pouze o programu na louce. Kořením festivalu je Zámostí v modrém. To probíhá v židovské čtvrti a je zdarma. „Lidé ale budou moci tuto doprovodnou část programu podpořit darem prostřednictvím QR kódů, které najdou v židovské čtvrti,“ vysvětlila Šmejkalová.

Zámostí v Modrém chtějí letos organizátoři vylepšit. „Konečně máme prostory v samém srdci židovské čtvrti, kde můžeme bez omezení tvořit, lidé se opravdu mají na co těšit,“ láká organizátor David Šťastný. Do ulic se po loňské pauze vrátí hudebníci, v zastrčených uličkách se o atmosféru bude starat pestrá směs kapel, zpěváků a zpěvaček. „Máme hodně velkou radost, že je hudba zpět v ulicích a moc se na to těšíme,“ dodal Šťastný.

Se vstupenkou na Zámostí se návštěvníci zadarmo podívají na městskou věž, vodojem a větrník. V Muzeu Vysočiny a v Galerii G34 pokračuje nejen výstava Open Per4mance, ale připravené jsou i další aktivity. Koncerty se uskuteční v zadní Synagoze i před ní, v restauraci Na Trumpetce a v kavárně Honky Ponk. V plánu je cestovatelská přednáška, workshop akční malby a ohňová show, sobotnímu odpoledni na taneční scéně bude vládnout slam poetry.