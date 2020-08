Sobotní závod v Petrovicích bude výroční. Letos jde totiž o 20. ročník této soutěže. „Za tu dobu, co extraligu pořádáme se toho změnilo mnoho. Liga jako taková se posunula organizačně a změnily se určitě i dosahované časy. Zpočátku byly nejlepší časy okolo 18 vteřin a nyní je to pod hranicí 16 vteřin,“ řekl jeden z organizátorů Jakub Jeřábek.

Extraliga začne v sobotu v 11 hodin. Na dráze se střetne 50 mužských družstev a 20 ženských. „Pro ty nejlepší máme připravené speciální výroční odznáčky, speciální ceny pro nejlepší proudaře a košaře v obou kategoriích a medaile se symboly dvacátého ročníku,“ prozradil Jeřábek.

Poté se hasiči přesunou do nedalekého Čechtína. Extraliga u nich je poněkud nečekaná, protože se původně měla konat v Krasonicích. „Nápad na pořadatelství u nás vzešel především od rady extraligy. Hodně družstev už u nás viděli areál na závodě Třebíčské ligy a líblo se jim tu, takže po odpadnutí Krasonic slovo dalo slovo a bylo domluveno. Někteří se v našem sboru pořadatelství bojí, protože je to dost časově náročné, ale ostatní jsou zase hrozně nadšení a snaží se nám co nejvíce pomáhat,“ přiblížil člen SDH Čechtín Marek Vaněk.

Bohatý program odstartuje už v sobotu večer, po přejezdu z Petrovic. „Večer se bude o zábavu starat DJ Ládis, který je speciální sám o sobě a máme připravené i zajímavé a netradiční soutěže. Během neděle bude pro všechny závodníky i přihlížející k dispozici nejrychlejší Tesla. Jedná se o elektromobil, který zvládne zrychlení z 0 na 100 za 2,4s a po celý den se v něm budou moci zájemci svézt,“ prozradil Vaněk.

Neděle pak bude patřit soutěžním útokům. „Extraliga je u nás spojena s Třebíčskou ligou v požárním útoku a začne v 9 hodin 30 minut. Dva týdny před závody nás zradila dráha, protože přestala odvádět vodu, ale je to pro nás velká výzva a chceme to zvládnout co nejlépe. Sice jsme měli pouze necelý měsíc sehnat sponzory, ale i přesto rozdělíme mezi soutěžící ceny v celkové hodnotě okolo 100 tisíc,“ doplnil Vaněk.