Počítá se s příchodem asi pěti tisíc lidí, což už je velmi vysoké číslo. Je to ještě vzdálená budoucnost, ale kraj by se tím měl zabývat už teď, upozornil na možný problém bývalý starosta Dukovan a nynější předseda spolku Energetické Třebíčsko Vítězslav Jonáš. Na setkání s hejtmanem Kraje Vysočina Vítězslavem Schrekem také upozornil na to, že by se tomuto tématu měla věnovat zvýšená pozornost.

* Nemocnice Třebíč má v současné době 536 lůžek.

* Kraj zde v poslední době postavil nové operační sály za 350 milionů korun, dalších 80 milionů bude stát jejich vybavení.

* Spadá pod ni i léčebna dlouhodobě nemocných v Moravských Budějovicích s 54 lůžky.

Podle Jonáše je dobře, že se již velmi reálně uvažuje o obchvatech obcí, po kterých budou jezdit nadměrné náklady. „Ale stejně jako se v souvislosti s výstavbou nových bloků počítá s těmito obchvaty, je třeba se soustředit i na zajištění péče o zaměstnance nové elektrárny a pracovníky, kteří ji budou stavět,“ dodal bývalý starosta Dukovan.

Zřizovatelem třebíčské nemocnice je Kraj Vysočina. Hejtmanův náměstek pro zdravotnictví Vladimír Novotný na setkání Deníku s hejtmanem nebyl. Dotaz, který mu zpětně Deník tlumočil, Novotného lehce překvapil. „Takhle to nelze postavit. Nemocnice neposkytuje primární péči, od toho jsou tu obvodní a praktičtí lékaři. Když má někdo angínu nebo chřipku, nepůjde s ní do nemocnice, ale za svým praktikem,“ vysvětlil Novotný.

Jeho slova potvrzují i sami zaměstnanci elektrárny. „Jako zaměstnanec ČEZu mám praktika přímo na pracovišti. Rozhodně tedy nemusím chodit do nemocnice a vlastně ani ne do Třebíče. Předpokládám, že u kolegů, kteří budou pracovat na nových blocích, to bude stejné,“ potvrdil pracovník elektrárny Martin Binka.

Náměstek Novotný k tomu dodal, že problém by vznikl teprve za nějaké nepředpokládané situace. Třeba takové, jakou zažíváme nyní. „Pokud by přišla nějaká nová rozsáhlá epidemie a ti lidé by museli být hospitalizováni, pak by to samozřejmě na nemocnici byl nápor. Ten by ale nevyvolali pouze zaměstnanci nových jaderných bloků,“ vysvětlil Novotný.

Dukovany podle něj navíc leží na rozhraní dvou regionů. Péči o tamní obyvatele a zaměstnance tak nemusí zajišťovat jak Kraj Vysočina v Nemocnici Třebíč, ale i Jihomoravský kraj. Elektrárna i stejnojmenná obec se nacházejí zhruba uprostřed pomyslného trojúhelníku mezi Třebíč, Znojmem a Ivančicemi. Tam všude jsou lůžková oddělení.

Také podle mluvčí třebíčské nemocnice Jitky Mácové jsou obavy, že by nemocnice kvůli výstavbě nových bloků čelila návalu pacientů, poměrně neopodstatněné. „Souhlasím s panem náměstkem. Lidé do nemocnic chodí třeba s úrazy nebo s akutním zhoršením zdravotního stavu. Základní léčebně preventivní péči zajišťují zpravidla praktičtí lékaři. I v případě nějaké krizové situace, při níž by se zranilo více pracovníků, jsme schopní jejich ošetření a hospitalizaci pokrýt,“ uvedla Mácová.