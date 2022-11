Fruhwirtová s kolegy podniká v jednom z historických domů v třebíčské židovské čtvrti. Každý, kdo si rád trápí mozek různými hlavolamy, si zde přijde na své. „Tyhle prostory jsem nazvala Mozkohernou. Je to místo, kde mohou lidé zjistit, jakým zábavným způsobem lze trénovat a rozvíjet mozek. Hodně chodí prarodiče s vnoučaty, to bývá moc fajn. U nás si protrénují paměť, koncentraci, prostorovou orientaci a postřeh. A my jim pak ukážeme, jaké jsou možnosti dalšího tréninku,“ vysvětluje Fruhwirtová, zatímco se snaží poskládat zmíněné tučňáky do předepsané formace.

I když jsou některá zařízení poměrně velká, lze je převážet v autě. „Vše tedy můžeme naskládat do kufru a vyrazit s tím třeba do škol, knihoven, ale i domů pro seniory. Taky je ale předvádíme ve firmách na různých workshopech,“ vykládá mladá podnikatelka.

Jakkoli to vypadá, že všechna tato udělátka slouží k hraní, skutečnost je trochu jiná. „Vše je zaměřené na to, jak rozvíjet mozek, jak pracovat se soustředěním a jak naučit mozek odpočívat. Anebo jak lépe zvládat krizové situace. Vše má jedno pojítko – je to zábavný trénink mozku. Když to člověka a jeho mozek baví, vydrží u toho a má potřebu se dále rozvíjet,“ objasňuje Fruhwirtová.

Slovem mozkohračky obohatila češtinu právě ona. Nevěděla totiž, jak prostředky svého podnikání nazvat co nejpochopitelněji. „Správně by se jim asi mělo říkat kognitivní pomůcky, to ale nikoho neosloví. Takže jsem si vymyslela slovo mozkohračky a to se ujalo. Speciální kategorií mozkohraček jsou neurotechnologie,“ ukazuje živnostnice roku zařízení připojená k počítači.

Eva Fruhwirtová



Vystudovala Katolické gymnázium Třebíč a později češtinu a dějepis na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Dříve pracovala jako poradkyně v oblasti mediální strategie.

Pomáhá organizovat Letní žurnalistickou školu v Havlíčkově Brodě.

Jedním z těchto zařízení je deska, na které leží malá kulička. Ta se nachází na černém bodu, druhý podobný bod je na druhé straně desky. „Já si teď na hlavu připevním čelenku, která snímá mé EEG, podobně jako u lékaře. Čelenka snímá činnost mého mozku. A teď musím mozek zaktivovat tak, abych jen pouhým soustředěním vyvolala takové EEG vlny, které kuličku rozpohybují,“ ukazuje Fruhwirtová na plochu.

Nevěřící Tomášové by k něčemu takovému možná byli skeptičtí, ale kulička se za chvíli opravdu začne pohybovat. Monitor ukazuje mozkovou činnost – nejdříve je v červených hodnotách, to se kulička téměř nepohybuje, za chvíli ale zezelená a kulička poměrně hladce doputuje do cíle. „Zpočátku mi to moc nešlo. I na monitoru jsem viděla, že jsem trochu nervózní. Teprve až jsem se uklidnila, kulička se rozjela,“ usmívá se Fruhwirtová, když ukazuje svůj výkon na grafu, který se zobrazil na monitoru.

Hlavní důvod, proč se stala Živnostnicí roku, nezná. „Vlastně nám to neřekli. V užším výběru nás bylo deset. U mě asi rozhodlo to, že kombinujeme trénink pomocí mozkohraček, tradičních technik tréninku paměti a neurotechnologií. Neznám podobný projekt. Stoprocentně jsme první a vypadá to, že zatím jediní v republice,“ krčí rameny.

Na jejím příkladu je však vidět, že i hry mohou být zajímavým prostředkem podnikání.