Obec Bransouze na Třebíčsku s přibližně dvěma stovkami obyvatel už zná, s mírnou nadsázkou, celé Španělsko a země mluvící španělštinou. Může za to zpěvačka Emma Smetana a článek Třebíčského deníku.

Emma Smetana při natáčení klipu Chase It v resortu "Za vratama" v Bransouzích na Třebíčsku | Video: Deník/Milan Krčmář

Psalo se 10. srpna 2023 a do svatebního resortu Za vratama v Bransouzích na Třebíčsku přijela zpěvačka Emma Smetana natáčet živé verze svých písní. Na místě byl i reportér Milan Krčmář, jehož článek poté vyšel na webu Třebíčského deníku. A ještě ten den jej převzal také zpravodajský server ve španělštině Notiulti.com.

Printscreen článku na zpravodajském webu Notiulti.com.Zdroj: Deník/Tomáš ValaškovčákA co zahraniční web nejvíc zaujalo? „Z vesnice Bransouze na Vysočině se stalo italské Toskánsko. Kvůli jižanskému vzhledu zdejšího svatebního letoviska Za vratama zavítala do Třebíče zpěvačka Emma Smetana, aby zde nahrála živé verze svých písní,“ referoval článek na Notiulti.com.

„Prý to bude vypadat, jako bychom podnikli velmi komplikovaný výlet do Itálie nebo Španělska. Jsou tu olivovníky, hodně kamene, je tu naprostá chuť a taky úžasná atmosféra,“ tlumočil Notiulti.com nadšení zpěvačky Emmy Smetana pro web Třebíčského deníku. Zpěvačka tam natáčela klip k písni Chase It.

Zdroj: Youtube

Zajímá vás, jak vypadá článek ve španělštině? Podívat se na něj můžete v originálu ZDE.