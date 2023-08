/VIDEO/ Z vesničky Bransouze na Vysočině se ve čtvrtek 10. srpna stalo italské Toskánsko. Kvůli jižanské podobě tamního svatebního resortu „Za vratama“ do obce na Třebíčsku zavítala zpěvačka Emma Smetana, aby tam natočila živé verze svých písní.

Emma Smetana při natáčení klipu Chase It v resortu "Za vratama" v Bransouzích na Třebíčsku | Video: Deník/Milan Krčmář

„Jordi (její partner Jordan Haj – pozn. autora) tady hrál koncert s Kapitánem Demo a utkvělo mu to v paměti jako mimořádně nádherné místo. A tak mi navrhl, abychom sem jeli točit. Prý to bude vypadat, jako že jsme si udělali mimořádně komplikovaný výlet do Itálie nebo do Španělska. Jsou tu olivovníky, je to tu hodně kamenné, je tu absolutní vkus a taky úžasná atmosféra,“ netajila se nadšením zpěvačka.

Hudebníci a filmaři v Bransouzích stráví dva dny. Ve čtvrtek v resortu natáčeli například živou verzi písně Chase It. „Tu jsem představila asi před měsícem a půl. A na tuto verzi z Bransouz se fanoušci mohou těšit asi začátkem září,“ doplnila Emma Smetana, která se kromě zpěvu věnuje i herectví a moderování.