„Uhořel! Jak hrozná to byla smrt! Mnohé oko zarosilo se při pohledu na ohořelé tělo všeobecně oblíbeného stařečka. Hle, tyto ohořelé nohy přečasto běhávaly k vlaku pro nově přistěhovalé krajany, aby je přivedly pod hostinnou střechu svou. Ty ruce zuhelnatělé snad bezpočtukráte krmily své bratry a sestry, kteří zavítali do této nové vlasti hledati lepšího a spokojenějšího domova,“ stojí v nekrologu Václava Simodinesa, který otiskly česky psané noviny Pokrok západu.

Událost se stala téměř na den přesně před 115 lety – v sobotu 11. května 1907. Václav Simodines přišel do Ameriky v roce 1874 z Koutů u Třebíče. A nebyl sám. Na takzvaném amerikánském kříži, který dodnes stojí na koutecké návsi, kromě jeho jména najdeme i jméno Tomáše Zimoly, Františka Nohy, Františka Koneckého a Jakuba Novotného.

Tuto první pětici později doplnili i další, zejména jejich příbuzní a známí. Všichni zamířili do Nebrasky, kde byli jedněmi z prvních obyvatel městečka Wahoo. „Dnes jsou skoro všichni velkými boháči. Vystavěli si školu a kostel, který je na žádost koutských vystěhovalců vysvěcen svatému Václavu. Podobně jako kostel na Chlumě, kamž jsou Kouty přifařeny. Koutští rodáci v Americe udržují čilý styk písemný se svou rodnou obcí a čas od času přicházejí je navštíviti,“ poznamenal v roce 1929 koutecký učitel Václav Jedlička do obecní pamětní knihy.

Ve Wahoo dodnes žijí jejich potomci. A nejen to. Můžeme zde nalézt třeba i ulici Simodynes Drive (příjmení potomků Václava Simodinesa se časem zkomolilo, jeden čas se psalo i Simonydes, pozn. autora). Ta vede v blízkosti městského letiště do míst, kde kdysi dávno stávala Simodinesova farma.

Právě Václav Simodines se do dějin Wahoo zapsal také tím, že spolu se svým synem Františkem oslavili dvojsvatbu. Ve stejný den, 25. listopadu 1879, tedy pět let po příchodu do Ameriky, si František vzal Marii Černíkovou. Zatímco jeho tatínek Václav se znovu oženil s Marií Novotnou – pravděpodobně blízkou příbuznou kouteckého Jakuba Novotného.

Naši krajané založili ve Wahoo divadelní spolek, různé křesťanské spolky – a dokonce i družstvo, které pojmenovali Třebíč. V nedalekém městě Omaha lze navštívit Československé muzeum, které první přistěhovalce připomíná. Nejen ty z Koutů a okolí, ale i z jiných částí českých zemí.

„Bez nich nebyla by Nebraska tím, čím je dnes, státem českým, k němuž každé srdce české jako k druhému domovu se obrací. Oni to byli, kteří vystavěli česká města, založili veliké české osady, otevřeli pohostinně náruč svoji velikým českým lidem, znamenitým mužům, již svoje domovy položili mezi Čechy v Nebrasce a vychovali svoje syny a dcery tak, že celá česká Amerika je zná a váží si jich,“ líčí v téměř sto let staré knize Dějiny Čechů v Nebrasce jedna z emigrantek, Božena Pavlíková.

Odvahu těchto lidí připomíná již zmíněný „amerikánský“ kříž v Koutech. Pravda, už je trochu omšelý, ale to se má záhy změnit. „V obci se teď hodně kopalo, dělali jsme kanalizaci. Proto jsme počkali, až bude vše hotové. Nyní máme v plánu jej obnovit, aby byl nápis opět dobře čitelný a zářil v plné kráse,“ prozradila koutecká kronikářka Božena Jonášová. I část její rodiny do Ameriky v 19. století z Koutů odešla.