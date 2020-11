Vozítko žáci sestavili i bez návodu. Postup často připomínal řešení rébusu. „V týmu nás bylo sedm. Dali jsme hlavy dohromady. Jak je vidět, nakonec se nám to podařilo,“ shrnul student třetího ročníku oboru opravář zemědělských strojů Vojtěch Makiš. On sám se stavbě elektromobilu věnoval i ve volném čase, protože ho práce bavila.

Mezi sedmi statečnými je i jedna dívka, Claudia Baloghová. Studuje obor automechanik. „Překvapilo mě, že auto má velké zrychlení a citlivé řízení. Při jízdě není slyšet, na to nejsme z klasických vozidel zvyklí,“ komentovala Claudia.

Autíčko je zatím bez registračních značek, proto s ním stavitelé zatím jezdili pouze po dílně. Jakmile se škole podaří značky vyřídit, vozítko přejede do areálu, který využívá autoškola. Na asfaltovém povrchu tam auto podstoupí testovací jízdy.

Poté elektromobil vjede do ostrého provozu. „Vozidlo budeme využívat při akcích, kde prezentujeme školu. Dále pro přepravu osob mezi budovami školy, jsou na několika místech města,“ informoval ředitel školy Tomáš Dolejský. Auto je podle jeho slov užitečná učební pomůcka, díky které si žáci vyzkoušeli něco nového, co využijí i v praxi.

Na jedno nabití by podle výrobce mělo autíčko ujet okolo 120 kilometrů, v ekorežimu dokonce i dvojnásobek. „Takové hodnoty by platily za ideálních podmínek na rovině. Běžně jezdíme v kopcích, svítíme a topíme. Myslím, že je reálné, aby elektromobil na jedno dobití dojel do Třebíče a zpět,“ odhadoval učitel odborného výcviku Jan Pop.

V brzké době se dočká učebna oboru mechaniků nových solárních kolektorů. „Skrze ně bude možné nabíjet i elektromobil,“ doplnil Dolejský. Automobil získala škola od Kraje Vysočina.