/VIDEO/ Nejdřív to vypadá jako bláto, ale za pár dní mají podivné koule pomoci vyčistit řeku v Třebíči. Takzvané ekokoule, které obsahují mikroorganismy absorbující nečistoty, vyráběli spolu s řadou zájemců korejští dobrovolníci. Ti do Třebíče jezdí pravidelně už od roku 2018, aby zde pomáhali například v neziskových organizacích. Výroba ekokoulí v sídle třebíčské charity byla jednou z příležitostí, kdy se s nimi Třebíčané mohli letos setkat.

Korejští dobrovolníci a Třebíčané vyráběli ekokoule, které mají pomoci vyčistit řeku. | Video: Deník/Milan Krčmář

Studenti z jihokorejských univerzit zůstanou v Třebíči týden. K dispozici mají české průvodce, taktéž dobrovolníky. „Každý den dělají něco jiného. Jeden den například uklízeli odpadky na podzámecké nivě, jindy naopak v nemocnici připravili program, ve kterém představili svou kulturu nebo sporty,“ sdělila průvodkyně Vendula Chloupková.

Ta studuje na Gymnáziu Třebíč a s korejskou kulturou se seznámila loni. „Minulý rok jsem se na jejich program byla jen podívat, letos jsem se rozhodla zapojit. Tento rok přiletěla jiná skupina, ale taky je moc fajn,“ doplnila Chloupková.

V Třebíči se opět představili korejští dobrovolníci. Podívejte se

Setkání s Korejci vnímá Chloupková jako příležitost do budoucna. „Je to výborná možnost poznat cizí kulturu. A moje kamarádka, která se o Korejce starala loni, se navíc i díky tomu dostala do Koreje. Ona se o Koreu hodně zajímala, takže to pro ni byla motivace. Nyní tam studuje na letní škole, na kterou berou jen asi pět lidí z České republiky. Musela napsat motivační dopis, kde kromě zájmu o korejskou kulturu a reálie popsala, jak se starala o korejské dobrovolníky. Říkala, že jí to hodně pomohlo k tomu, aby ji na letní školu přijali,“ dodala dobrovolnice.

Korejští dobrovolníci a Třebíčané vyráběli ekokoule, podívejte se na video:

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Korejci do Třebíče jezdí díky partnerství města s firmou KHNP, která patří mezi zájemce o dostavbu dalších bloků v Jaderné elektrárně Dukovany.

Na setkání s Třebíčany vyrobili asi pět set ekokoulí. Ty nyní musejí proschnout, za dva týdny by měly putovat do řeky. Později se ukáže, zda opravdu pomohou aspoň trochu pročistit vodu.