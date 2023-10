/VIDEO, FOTOGALERIE/ Malé děvče bere do ruky vykrajovátko a odhodlaně se s ním pouští do ovoce před sebou. Velmi rychle na něm začnou vznikat zajímavé ornamenty. „Tak se hlavně, prosím tě, neřízni,“ komentuje vnuččino úsilí její děda. Společně si v sobotu užívají Dýňobraní, které se koná na Karlově náměstí v Třebíči.

Na Karlově náměstí v Třebíči se konalo Dýňobraní. | Video: Deník/Milan Krčmář

Je fakt, že velkých dýní tu zase až tak moc není, nepočítáme-li tedy mile strašidelné „hlavy“ známé z Halloweenu, zato menších je nepočítaně. Tak jako dětí, na které je celá akce zaměřená. Soutěží v přenášení malých dýní pomocí velké vařečky, umísťování dýní do škatulek, chytání dýní na udici namísto tradičních rybiček a aby se jim dýně obrazně řečeno nepřejedly, tak třeba i ve skocích v pytlích.

Ani dospělí však nepřicházejí zkrátka. Návštěvy Karlova náměstí využívají k nákupu na farmářském trhu. Nechybí medovina, dýňová polévka či různé regionální výrobky, jako občerstvení slaví úspěch chleba s máslem.

Andrea Klementová z Třebíče zdolala Dalešickou přehradu. Uplavala devět mil

„Paní, která prodávala chleba namazaný máslem, byla vážně fajn, správně výřečná,“ vypráví se smíchem například Drahomíra Konečná, která ze zmíněné pochutiny právě ukusuje. „Chleba i máslo jsou skvělé. Je poznat, že jsou opravdu domácí,“ přikyvuje spokojeně.

Na Dýňobraní dorazila se svými dcerami ve věku tři a šest let. „Asi nejvíc se mi zatím líbilo to vyřezávání. Paní ve stánku mi ukázala, jak to mám dělat, a tak jsem do jablka vyřezala hvězdičku,“ hodnotí šestiletá Anička a ukazuje svůj výtvor.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Tříletá Kristýnka neříká nic. Náhle ale mámu popadne za ruku a táhne ji k dámě, která dětem maluje na obličej. „Tak my už musíme jít. Z tohohle se nevyvlékneme na žádné akci,“ loučí se Drahomíra Konečná a řadí se s oběma děvčaty do fronty.

Dýňobraní je v plném proudu a jak zaznělo na začátku, užívají si je hlavně děti. Ani ty Koupilovy nejsou výjimkou.