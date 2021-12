Nepůjde však jen o výměnu povrchu či předláždění chodníků. Vlastně by to ani nešlo. „Silnice vedoucí ulicí nemá podloží, komunikace je tedy vydutá. I kvůli tomu půjdeme do hloubky. Přebudujeme tam tedy veškeré inženýrské sítě. Kromě nich opravíme chodníky, samotnou komunikaci a veřejné osvětlení,“ doplnil místostarosta Vladimír Malý, který má na starosti dopravu ve městě a komunální služby.

Občané si navíc odsouhlasili, že ulice bude zjednosměrněna, což podle vedení města přinese mnohem větší množství zeleně i parkovacích míst. Do ulice se tak bude vjíždět z její horní části, z ulice Na Špitálce. Úpravu Dvorského ulice vítá Pavel Iša bydlící v Mánesově ulici, která se s Dvorského ulicí kříží. Ulice Na Špitálce je zároveň hlavní příjezdovou komunikací jak do ulice Dvorského, tak do Mánesovy ulice. „Úpravu Dvorského ulice samozřejmě vítám, stejně jako asi všichni sousedé. Povrch je tam hrozný a chodníky taky. Jen mě mrzí, že se do toho město pustí až za takovou dobu. Osobně bych ještě uvítal, aby se spravila i ulice Na Špitálce, která je taky hodně popraskaná,“ zamyslel se Iša.