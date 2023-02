Obě lékařky jsou si téměř k nerozeznání podobné, mírně se liší jen účesem. Studia medicíny dokončily loni v červnu. „Do třebíčské nemocnice jsme obě nastoupily v září. Ale už dříve jsme zde mívaly stáž,“ vysvětluje Renáta.

Se sestrou jsou z Třebíče, medicínu studovaly v Brně. Tam docházely na ošetřovatelskou praxi i do soukromé kliniky SurGal, kde se setkaly s chirurgy Janem Cagašem a Jiřím Jeřábkem. Oba už delší dobu pracují v Třebíči, pocházejí však z Brna. „Pan doktor Jeřábek má smysl pro humor. Když nás v SurGalu poprvé viděl, tak řekl ‚Vy jste dvojčata?‘ A vzal nás pod bradou a začal si nás z legrace prohlížet,“ usmívá se Jana.

Renátu překvapilo, že později pana doktora potkala v třebíčské nemocnici. „Pamatoval si mě. Tenkrát v SurGalu nám nabízel, zda bychom se nechtěly podívat i na operační sál. Mně by se líbila práce s kostmi, případně traumatologie či dlahy. Jenže na to je potřeba fyzická síla. Se sestrou jsme ale obě drobné postavy,“ zamýšlí se mladá lékařka.

Práci s kostmi však úplně neopustila. Jejím koníčkem je totiž vytváření jejich modelů. „Začínala jsem s běžnými papírovými modely z ábíčka. Modely kostí si nyní dělám jen tak pro radost. Zrovna teď mám rozpracovanou patní kost,“ vysvětluje Renáta.

Také její sestra je velmi tvůrčí. Ráda maluje. S jejími pracemi se až do poloviny března mohou seznámit návštěvníci nemocnice u recepce v budově M. „Mám tam výstavu obrazů. Nese název Nadpřirozené bytosti a fantastická místa. Překreslila jsem obrázky z několika zdrojů, ke čtyřem jsem vytvořila i literární příběh. Psaní mě baví. Už z toho důvodu, že je to pro mě i grafická činnost. Tyto texty totiž píši seříznutým krocaním brkem. Hrot namáčím do černé tuše,“ popisuje Jana.

Umělecké vlohy nejsou to jediné, co mají obě sestry společné. „Dlouho jsme chtěly obě studovat veterinu. Jenže s naší fyzickou silou by to nešlo. Rodiče nám proto poradili, abychom zkusili lékařství a mikrobiologii. Udělaly jsme dobře. Jana se specializuje na mikrobiologii a k té má veterina blízko. A mě radiologie zaujala proto, že je to komplexní obor. Zabývá se zobrazováním celého těla, to se mi na ní hodně líbí,“ podotýká Renáta.

Oběma lékařkám se v Nemocnici Třebíč hodně líbí. „Na třebíčské nemocnici mě překvapila větší samostatnost. Myslela jsem si, že budu pořád pod dohledem lékařů s dlouholetou praxí. A o to víc si cením, že máme takovou důvěru,“ zamýšlí se Jana a Renáta souhlasně přikyvuje.

MUDr. Jana Kostková a MUDr. Renáta Kostková



Pocházejí z Třebíče.



Obě chodily na základní školu Bartuškova, později na Katolické gymnázium Třebíč, kde maturovaly v roce 2016.



Vystudovaly lékařství na Masarykově univerzitě v Brně, Jana se specializuje na mikrobiologii, Renáta na radiologii. Pracují v Nemocnici Třebíč.