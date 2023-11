Rodiče malých dětí by mohli vyprávět – najít dětského lékaře na Vysočině , který by přijímal nové pacienty, se cení možná více než výhra v loterii. Přesto k takovému zázraku nedávno došlo v Třebíči. „Sháněli jsme dětského lékaře, ale nikde nebylo místo. Ptali jsme se paní doktorky Černochové, zda by nás nevzala. Ta řekla, že už nemá kapacity, ale že přijdou dvě nové lékařky, tak ať to zkusíme u nich,“ nastínila Natálie Valíčková, jak se její, nyní tříměsíční miminko stalo klientem mladých pediatriček Lucie Bartošové a Šárky Zemanové Samuelové.

Zmíněná doktorka Božena Černochová odchází na odpočinek a Bartošová se Zemanovou Samuelovou přebírají její agendu. Do ní patří i děti Markéty Mejzlíkové. „My k novým lékařkám přecházíme právě od paní doktorky Černochové. Teď jsme se zde byli zaregistrovat na vstupní prohlídce a paní doktorky jsou moc milé. Jsme proto rádi, že jsme mohli takto přestoupit,“ vysvětlila Mejzlíková.

Dvě dětské lékařky v Třebíči přijímají nové pacienty, prosí ale o trpělivost

Pediatričky využily dotaci od města Třebíč ve výši jednoho milionu korun, která je velkou pomocí při rozjezdu vlastní praxe. Další peníze ve výši statisíců lze získat od Kraje Vysočina nebo pojišťoven. Tyto prostředky slouží zejména na přístrojové vybavení ordinace nebo mzdové náklady.

Peníze ale nebyly podle obou lékařek tím hlavním důvodem, proč se rozhodly jít do soukromé sféry. „Paní doktorka Černochová mluvila delší dobu o tom, že praxi ukončí. A tak jsme se už na konci minulého roku domlouvaly, zda jsme vůbec schopné to převzít. Rozhodly jsme se otevřít praxi společně. Kdybychom do toho šly každá zvlášť, vlastně by to ani nebylo možné, protože máme obě malé děti,“ objasnila Zemanová Samuelová.

Sháňka po lékařích na Vysočině: V Třebíči si přijdou až na dva miliony

Právě jejich rodiny jsou jedním z hlavních důvodů, proč si praxi v rámci společné ordinaci MiniMedica zařídily. „Každá máme malé dítě, a tak jsme to vymyslely tak, že se budeme moci navzájem doplňovat. Tím se chod ordinace nepřeruší, i když jedna z nás půjde na mateřskou,“ doplnila Bartošová, která se s kolegyní potkala při práci na dětském oddělení v třebíčské nemocnici.

„Stále tam částečně působíme. Práci v nemocnici potřebujete, než získáte atestaci. V nemocnici jste ale často vázaní službami, takže máte mnoho přesčasů, což samozřejmě ovlivňuje rodinný život. To v případě praxe odpadá, ale ta má zase nevýhody, že si musíte zařídit úplně všechno sami. Od papíru do tiskárny až třeba po odvozy odpadů. Prostě je to spousta administrativy,“ dodala Bartošová.

V dnešní době zázrak: v Okříškách je nová dětská ordinace. Stejně to ale nestačí

Administrativně velmi náročná byla i příprava samotné praxe. Obě lékařky ji zařizovaly od března letošního roku až do srpna, přičemž ordinace se naplno rozjela teprve před několika týdny. Nejprve bylo potřeba převzít pacienty po doktorce Černochové. Těch nyní mají asi osm set, postupně budou moci ale nabrat dalších necelých čtyři sta.

„Zájem je velký. Máme tu už třeba pacienty z Nové Říše na Telčsku, včera volala paní z Heraltic. Nabíráme také Moravské Budějovice či Jemnicko, Jemnice totiž nemá vůbec pediatra. Zároveň ale všechny zájemce žádáme o strpení,“ upřesnila Bartošová.

Motivace funguje: mladí lékaři přichází na Vysočinu. Pediatři ale chybí

„Máme teď strašně moc novorozenců. Nejde proto nabrat nové pacienty všechny najednou, rodiče prosíme, že je nutné třeba měsíc počkat. Naše časové možnosti jsou omezené a každý pacient nám i s přípravou zabere hodinu. Administrativně ani fyzicky není proto možné přijmout dvě stě lidí za měsíc. Všem do naplnění kapacity se ale budeme snažit vyjít vstříc,“ doplnila Bartošová.