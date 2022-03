Vojtěch Dokulil jezdí každý den z Třebíče do Dukovan. Už několikrát se stal svědkem opravdu nebezpečné situace u takzvané slavětické křižovatky. „Někdy je to tam skutečně o nervy, zvláště když je silnější provoz. Problémem jsou hlavně auta jedoucí od Hrotovic. Ne každé dodržuje sedmdesátku, která je tu nařízena. Často vystřelí zpoza horizontu a pak je na neštěstí zaděláno. Už jsem kolikrát viděl, jak řidiči prudce brzdili, když před nimi do křižovatky vjelo auto od Třebíče,“ popsal Dokulil.

Řidiči se ale mohou radovat. Riskantní manévry na tomto místě už budou brzy minulostí. Kraj Vysočina se totiž pustí do oprav silnice směrem na Slavětice a slavětickou křižovatku zcela přebuduje. „Obě naplánované stavební akce jsou dalším pokračováním modernizace silnice II/152. Práce se tentokrát dotknou více než dvoukilometrového úseku mezi Slavěticemi a takzvanou slavětickou křižovatkou, kde by po přestavbě měla vzniknout nová okružní křižovatka,“ uvedla krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

Privit je Dobrý den: úředníci na Vysočině se kvůli uprchlíkům učí ukrajinsky

Kraj Vysočina zároveň chystá opravy jemnického průtahu v délce skoro půl kilometru, průtahu v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde silničáři opraví osm set metrů silnice a také opravu silnice v Okarci o délce sedmi set metrů.

Další opravy silnic provede Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina. „V letošním roce v okrese Třebíč opravíme celkem dvaadvacet kilometrů povrchů silnic II. a III. třídy pokládkou asfaltobetonové směsi. Dokončíme rekonstrukci jednoho mostu z roku 2021, provedeme opravu mostního svršku u tří mostů a u šesti mostů rozsáhlejší stavební údržbu,“ informovali krajští silničáři.

Třebíčské muzeum shání fotografie starých kočárků. Máte je doma?

Ti budou letos nejvíce pracovat na čtyřkilometrovém úseku silnice z Kramolína do Sedlece. Řidiče zde čeká úplná uzavírka. Tu řidiči letos najdou na celkem jednadvaceti místech. Dalších jedenáct budou muset projet s omezením.

Jaké úseky se budou na Třebíčsku opravovat v příštích měsících:

* Vícenice - Dolní Lažany úplná uzavírka

* Kojatice - křižovatka II/411 úplná uzavírka

* Horní Lažany - křižovatka III/36071 úplná uzavírka

* Most v obci Želetava dopravní omezení

* Most před obcí Velký Újezd přes potok Bihanka dopravní omezení

* Koněšín průtah úplná uzavírka

* Radkovice průtah úplná uzavírka

* Zňátky průtah úplná uzavírka

* Hranice kraje - Mohelno úplná uzavírka

* Most před obcí Ocmanice dopravní omezení

* Most za obcí Ratibořice dopravní omezení

* Heraltice průtah úplná uzavírka

* Rokytnice nad Rokytnou průtah úplná uzavírka

* Trnava úplná uzavírka

* Svatoslav - Benetice úplná uzavírka

* Dobrá Voda - oprava havárie zdi a odvodnění silničního tělesa dopravní omezení

* Most v obci Střítež přes potok Markovka dopravní omezení

* Most v obci Vlčatín přes potok dopravní omezení

* Bačkovice - most úplná uzavírka

* Bahnův mlýn - propustek úplná uzavírka

* Jaroměřice nad Rokytnou - průtah dopravní omezení

* Okarec, úprava násypového tělesa úplná uzavírka

* Řípov, rekonstrukce zárubní zdi dopravní omezení

* Mikulovice, výstavba kanalizace úplná uzavírka

* Střížov, výstavba kanalizace úplná uzavírka

* Hrotovice - Dukovany, 1. stavba + okružní křižovatka dopravní omezení

* Jemnice - průtah úplná uzavírka

* Hrotovice - Dukovany, 1. stavba 2. etapa úplná uzavírka

* I/23 Vladislav - mikrokoberec dopravní omezení

* Jemnice - Radotice – hranice kraje (úsek Jemnice – Radotice) úplná uzavírka

* Kramolín - Sedlec úplná uzavírka

* Vaneč - mosty evidenční čísla 3923-2, 3923-3, 3923-4 úplná uzavírka