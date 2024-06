/FOTO, VIDEO/ Dříve tam bydleli sociálně slabí, jejichž zpěv se zejména letními večery linul široko daleko. Dům v Soukenické ulici v Třebíči za budovou hlavní pošty, kterému lidé pro svérázný kulturní projev jeho obyvatel občas přezdívali dům hrůzy, ale nyní čeká renovace. Poté, co město nájemníky vystěhovalo, pomýšlelo nad jeho rekonstrukcí. Nakonec se jej ale zbaví. „Proběhlo výběrové řízení, byli čtyři zájemci. Rada města doporučuje zastupitelstvu ten bytový dům prodat,“ informoval starosta Pavel Pacal.

Dům za hlavní poštou v Třebíči město prodává za 5,1 milionů korun. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Vítězná nabídnutá cena za dům, který stojí téměř v centru města, činí 5,1 milionů korun. „Rozhodovala nejen cena, která byla stanovena jako minimální, ale především účel využití. Chtěli jsme vědět, jaké jsou reference dotyčného, aby tato nemovitost nebyla koupena ke spekulaci,“ vysvětlil starosta.

Dům hrůzy za poštou v Třebíči město opravovat nebude. Prodá ho v nynějším stavu

Dům koupila firma, která o několik desítek metrů dál opravuje bývalou Delvitu. Město prvně uvažovalo dům zrekonstruovat na vlastní náklady. Podle starosty by to ale vyšlo na 21 milionů korun, což prý bylo na budovu se šesti byty příliš. Výsledná cena se ale zase nelíbí opozici, která ji vidí jako velmi nízkou. „Pokud už město chtělo tento objekt prodávat, tak mělo záměr prodeje vyhlásit s dostatečným předstihem a postarat se o to, aby se tato informace dostala k více zájemcům,“ prohlásil lídr opozice Jaromír Barák.

Ten také dodal, že pokud by bylo jeho hnutí na radnici, domu by se město nezbavovalo. „My bychom dům v žádném případě neprodávali, zůstali bychom u původního záměru. Dům bychom rekonstruovali a nadále by v něm byly byty, které by rozšířily nedostatečnou nabídku městských nájemních bytů v Třebíči,“ doplnil Barák.

O prodeji musí rozhodnout ještě zastupitelstvo města, které se sejde dvacátého června.