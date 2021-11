Dům patří městu a radnice jeho nájemníkům už smlouvy neprodlouží. Poslední by se měli vystěhovat v březnu příštího roku. „Pak by se mělo začít s rekonstrukcí. Interiéry se totiž budou muset kompletně opravit,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

V domě se nachází celkem šest bytů. Jeho součástí je i dvůr, který může sloužit jako parkoviště. Jeden byt je nyní už prázdný, dalších pět by současní nájemníci měli postupně opustit.

Byty by pak město chtělo opět nabídnout k bydlení. „Ještě není zcela rozhodnuté, komu přesně. Diskuse se ale předběžně vedla o startovacích bytech pro mladé, nebo o bytech pro lékaře,“ doplnila mluvčí.

Chtějí bydlet sami

Rodiny, které v domě bydlí, si budou muset hledat novou střechu nad hlavou. Starosta Pavel Pacal připustil, že to možná opět bude v rámci města. „To však není problém – problémem by bylo, kdyby zase bydlely pohromadě. Sami nájemníci nám ale říkali, že by chtěli bydlet sami, tedy každá rodina zvlášť,“ podotkl s tím, že s nimi samotnými potíže nebyly. „Ty vznikaly hlavně tehdy, když k nim na návštěvu zavítala nějaká další rodina z jiného města,“ doplnil.

Pacalova slova potvrdila i jedna z obyvatelek nedaleké Zdislaviny ulice. Nepřála si uvést své jméno, redakce jej však zná. „Ti, kteří bydlí za poštou, jsou poměrně v pohodě. Horší je to právě tady v Kočičině. Nedávno se sem nastěhovali nějací lidé, s nimi potíže jsou,“ uvedla mladá žena a připomněla situaci z června tohoto roku, kdy nově přistěhovalí surově napadli jednoho ze starousedlíků. Šestadvacetiletý útočník si za to v září tohoto roku vysloužil přes tři roky vězení, jeho devatenáctiletý kumpán jeden rok.

Úvahu, že by se do rekonstruovaných bytů mohli nastěhovat mladí lékaři, vítají v třebíčské nemocnici. „Nemocnice město o byty dlouhodobě žádá. Obraceli jsme se v této souvislosti už nejen na stávajícího starostu Pavla Pacala, ale i na jeho předchůdce Pavla Janatu. Nabídka využívat byty na Soukenické ulici by tedy pro nás byla velmi zajímavá,“ uvedla mluvčí Nemocnice Třebíč Jitka Mácová.

Pokud si noví lékaři nenajdou vlastní podnájem, či si nekoupí byt, nemocnice jim nabízí ubytování v hotelu Atom. „Je to samozřejmě za částku, která je oproti běžnému ubytování snížená. Možnost pronájmu bytu je však mnohem větší benefit,“ vysvětlila Mácová.

Město zároveň hodlá postavit zcela nový bytový dům také v Modřínové ulici, u křižovatky s ulicí Na Kopcích. Stát by měl 63 milionů korun a práce na něm by měly trvat asi dva roky. „Tam by měly být sociální byty,“ dodala mluvčí radnice Irini Martakidisová.