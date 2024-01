Budova patří městu, které její obyvatele vystěhovalo pryč. Udělalo to jednoduše – neprodloužilo jim nájemní smlouvy. Cílem bylo dům zkulturnit, opravit a zrekonstruované byty nabídnout k pronájmu jiným , solventnějším zájemcům. Nyní se však situace změnila. Město dům opravovat nehodlá. Chce jej nabídnout k prodeji – a to v takovém stavu, v jakém je nyní.

Dům stojí prakticky v centru města v Soukenické ulici, přímo u lávky do Kočičiny. „Pro nás z Hájku tudy nejlepší cesta do centra. Já tudy chodila opravdu nerada a jsem ráda, že ti lidé odtud zmizeli,“ podotkla Hoffmannová.

Hlasitá hudba a hluk. Lidé, kteří procházejí kolem, raději přidávají do kroku. Tak vypadalo okolí takzvaného domu za hlavní poštou v Třebíči. Někdy i nazývaného jako dům hrůzy. Rozměrná stavba byla až do nedávna domovem sociálně slabých a nepřizpůsobivých. „Vždy jsem se snažila chodit kolem co nejrychleji, necítila jsem se tam vůbec dobře,“ zavzpomínala Anna Hoffmannová.

V domě je šest nájemních bytů. „Jejich nájemce jsme loni přesunuli do jiných prostor. Uvažovali jsme, že nemovitost zrekonstruujeme a využijeme ji třeba pro vytvoření startovacích bytů,“ popsal starosta Pavel Pacal.

Město následně nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, která tento záměr poněkud nabourala. „Ukázala, že by do domu bylo nutné investovat přes dvacet milionů korun. Vzhledem k tomu, že se jedná o šest bytů, nám to nepřipadalo hospodárné. Proto jsme se rozhodli ji nabídnout k prodeji,“ vysvětlil starosta.

Čtyři a čtvrt milionu za dům

Potenciální kupec získá nejen celou rozlehlou budovu, ale i dvůr. Vše s celkovou plochou přes sedm set metrů čtverečních. Výběrové řízení bude probíhat obálkovou metodou, přičemž nejnižší cena je stanovená na čtyři a čtvrt milionu korun.

Manžel Anny Hoffmannové se nad touto cenou pozastavil. „I když v obálkách asi budou vyšší ceny, za tak velký barák v centru města mi přijde třeba i pět šest milionů dost málo. Mám trochu obavy, aby to někdo nekoupil, dům prostě nechal být tak, jak je, a zase tam nenastěhoval podobné nájemníky, jací tam byli předtím. To by hlavně pro nás, kteří přes lávku k poště chodíme z Hájku, bylo hodně nepříjemné,“ zamyslel se Luděk Hoffmann.

Tyto obavy ale starosta Pacal vyvrací. Zájemci o koupi budou muset předem sdělit, jak hodlají s domem naložit. „Příslušná komise a později rada města nebo zastupitelstvo města se budou rozhodovat podle došlých záměrů,“ sdělil Pacal.

Budova hlavní pošty v Třebíči je na prodej, mají v ní vzniknout desítky bytů

Jen cena tedy nebude rozhodující. „Nebude nám jedno, co tam ten dotyčný bude chtít realizovat. Musí nám to představit, přičemž toto představení bude pro něj závazné,“ doplnil Pacal.

Konečné podmínky prodeje teď bude projednávat ještě zastupitelstvo města. Před časem radnice uvažovala například o tom, že by v domě mohly být byty pro začínající lékaře. Pro ně by bylo výhodou i to, že rozměrný dvůr před domem poskytuje dostatek parkovacích míst. Další byty by měly vzniknout hned vedle – soukromý investor na ně chce přestavět část budovy přilehlé hlavní pošty.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář