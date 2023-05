Nemocnice Třebíč propojuje informační systém s tím městským. Důležité zprávy tak automaticky dostane téměř osm tisíc lidí. Zapojit se může i 167 dalších obcí.

Nemocnice Třebíč | Foto: Deník/Milan Krčmář

Senior Jiří Miller z Třebíče musí občas zajít do třebíčské nemocnice na ortopedii. „Vždy před návštěvou radši koukám na web, nebo volám do ordinace, zda tam pan doktor bude. Bývá tam ale dost lidí, a tak je mi někdy trochu hloupé sestřičku zdržovat. A v tom webu se zase někdy příliš neorientuji, to pak radši poprosím syna nebo vnuka, aby mi to pomohl vyhledat. Pokud by mi ale nemocnice tyto informace vždy před návštěvou nějak poslala, hodně by to pomohlo nejen mně, ale asi i mnoha dalším lidem,“ zamyslel se Miller.

Přání se Jiřímu Millerovi nyní zřejmě splní. Třebíčská nemocnice totiž zavedla informační systém Munipolis. „Naším cílem je, aby si informace samy hledaly návštěvníky nemocnice, nikoli aby návštěvníci ztráceli čas jejich vyhledáváním. Zprávy, které dáme na web nemocnice, se tak automaticky pošlou i do tohoto systému,“ vysvětlila jeho podstatu mluvčí nemocnice Jitka Mácová.

Zprávy mohou chodit lidem do mobilu pomocí aplikace, nebo na email. Lidé, kteří se do systému přihlásí, tak budou vědět třeba změny v provozní době lékárny či ordinací, zda nemocnice například nezakázala návštěvy pacientů a jiné novinky. Uživatelé Munipolisu naopak mohou přes systém nahlásit třeba závadu na nějakém oddělení. „Může to být třeba přeplněný odpadkový koš, poničená lavička či špatně fungující baterie na toaletě. Aplikace umožní závadu vyfotografovat a snímek sama pošle odpovědné osobě,“ dodala Mácová s tím, že tato zpětná vazba pomůže problém odstranit mnohem rychleji.

Horkou novinkou je propojení nemocničního Munipolisu s tím městským. Do toho se zaevidovalo už 7500 lidí, kteří tak získávají zprávy o dění v Třebíči. „Všichni nyní budou nově automaticky dostávat i zprávy z nemocnice. Pokud si ale nebudou chtít nechat zprávy z nemocnice posílat, jedním kliknutím se z jejich příjmu lze odhlásit,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Podobně ale bude fungovat systém i v menších obcích. Nemocnice Třebíč jich má ve své spádové oblasti celkem 168. „Stejný servis jako pro město Třebíč nabídneme i zbývajícím 167 obcím, ať už náš systém v současnosti používají, nebo ne. Pokud jej nepoužívají, postačí přihlásit se k účtu Nemocnice Třebíč. Pak lidem z těchto obcí budou chodit jen zprávy z nemocnice,“ informoval projektový manažer Munipolisu Martin Roučka.

Jiří Miller tuto novinku vítá. „Řeknu vnukovi, ať mi to do mobilu nainstaluje. O tom, že Třebíč něco takového má, jsem nevěděl. A když se to teď propojí i s tou nemocnicí, bude to jedině dobře. Pokud to bude tak jednoduché, že mi přijde jen upozornění na mobil, tak to beru všemi deseti,“ podotkl senior.

Munipolis

• Dříve známý také jako Mobilní rozhlas.

• Komunikační síť, která občanům posílá informace o dění v dané obci či v organizaci.

• Lze nastavit různé priority zpráv – krizové, kulturní, sportovní, všechny.

• Na Munipolis města Třebíč se lze dostat pomocí webu https://trebic.munipolis.cz/. Zde je i odkaz na „nemocniční“ systém.