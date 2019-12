Dozvěděli se také něco o vánočních zvycích a tradicích. Například, jak vznikla pověst o Zlatém prasátku a co nechybělo na štědrovečerní tabuli v dřívějších dobách.

Na zámku se také konal vánoční jarmark a s pásmem koled vystoupily ve freskovém sále Pantheon děti ze ZUŠ Hrotovice.

Svátečně vyzdobenou zámeckou expozici s vyprávěním o vánočních zvycích bude možné navštívit také v týdnu od 16. do 22.prosince, ale nezbytná je předchozí rezervace. Minimální počet pro uskutečnění je pět platících osob (nepočítají se děti do 6 let).

Další informace a objednávky na telefonu 739 220 156 a na e-mailu info@zamekdukovany.cz.