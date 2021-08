/FOTO/ Požár v otevřené jímce radioaktivních odpadů se zahořením obalových souborů. Takové bude hlavní téma havarijního cvičení, které proběhne 19. srpna na úložišti středně a nízko radioaktivních odpadů v areálu Jaderné elektrárny Dukovany.

Energetici v rámci cvičení vyzkouší jak reagovat v případě požáru v otevřené jímce radioaktivních odpadů se zahořením obalových souborů. | Foto: se souhlasem Jaderné elektrárny Dukovany

Během cvičení proto mohou lidé v okolí elektrárny vidět stoupající dým. Nemusí ale propadat panice. „Je to kvůli využití kouřových efektů v rámci cvičení, do kterého se zapojí předem vybrané skupiny zaměstnanců. Veřejnost se proto nemusí obávat, do cvičení není zapojena a na kouř nemusí reagovat,“ vysvětlil mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.