Svátečně vyzdobené komnaty hraběnky Marie Brigithy de Canal si mohou návštěvníci prohlédnout v neděli 15. prosince. V tento den se od 10.00 do 15.00 na dukovanském zámku uskuteční také jarmark, který letos organizátoři přesunuli do vnitřních prostor. Na místě budou stánky s originálními dekoracemi, čajem, kořením, módními doplňky, bižuterií, punčem a další. S pásmem koled vystoupí ve freskovém sále Pantheon děti ze ZUŠ Hrotovice pod vedením Jakuba Lojdy v 11.00 a 13.00.

Zatímco vstup na jarmark a vystoupení sboru je zdarma, prohlídky jsou zpoplatněné.

Dospělí zaplatí 120 korun a děti od šesti do 15ti let 60 korun.

Pokud byste speciální prohlídku zámku o třetí adventní neděli nestihli, nezoufejte. Svátečně vyzdobenou zámeckou expozici s vyprávěním o vánočních zvycích bude možné navštívit také v týdnu od 16. do 22.prosince, ale nezbytná je předchozí rezervace. Minimální počet pro uskutečnění je pět platících osob (nepočítají se děti do 6 let). Další informace a objednávky na telefonu 739 220 156 a na e-mailu info@zamekdukovany.cz.